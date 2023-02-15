تحميل اغنية نص عمري: لينك دندنها اغنية جورج وسوف الجديدة mp3

تحميل اغنية نص عمري، طرح النجم الكبير جورج وسوف أغنيته الجديدة بعنوان "نص في حياتي" على موقع يوتيوب والصفحات الرسمية لجميع المنصات الموسيقية تكريما لوالده الراحل وديع.

أغنية "نص عمري" تتأمل عودة جورج وسوف للفن من جديد بعد وفاة نجله وادي، مع كلمات خالد تاج الدين، وموسيقى محمد يحيى، وزيزو فارو من إخراج طوني قفاقي.

وتأتي الأغنية على شكل مقطع فيديو يحتوي على عدد من المقاطع التي تجمعه هو وابنه وديع في العديد من المناسبات والأوقات التي قضاها معًا.

أحدثت أنباء وفاة نجل الفنان جورج واصوف وديع صدمة في عالم الفن، حيث تسبب رحيله المفاجئ بعد خضوعه لعملية جراحية بسيطة في خلق حالة من الحزن بين جمهور جورج فصوف وعالم الفن بشكل عام.

نُقل وديع، الابن الأكبر لجورج وسوف، إلى العناية المركزة بعد إصابته بنزيف داخلي بعد خضوعه لعملية جراحية لتقليص معدته، لكنه توفي.

كلمات اغنية نص عمري

قلت أدفع نص عمري

بس اعيش وياك شويه

م انت اجمل حاجه فيا

واللي بينا خلاص قدر

والسنين اهي بينتلي

يا احنّ الناس عليا

ان عمري عليك شويه

وان عمره ما راح هدر

قلت أدفع نص عمري

بس اعيش وياك شويه

م انت اجمل حاجه فيا

واللي بينا خلاص قدر

والسنين اهي بينتلي

يا احنّ الناس عليا

ان عمري عليك شويه

وان عمره ما راح هدر

يا حبيبي يوم ما جتلي

كان أول يوم بعمري

من ساعة لما شفتك

عمري ما حسبت عمري

ايامي معاك جميلة

ياريتها كانت طويلة

نعيش مع بعض عيلة

اكمّل بها عمري

من بدري بتمناك

واهو قلبي راح وياك

مخطرش يوم ع البال

تسبقني وامشي وراك

لو دمعي سال انهار

لو عشت الف نهار

مش شايف الا ليل

مبيطلعلوش نهار

يا حبيبي يوم ما جتلي

كان أول يوم بعمري

من ساعة لما شفتك

عمري ما حسبت عمري

ايامي معاك جميلة

ياريتها كانت طويلة

نعيش مع بعض عيلة

اكمّل بها عمري

ايامي معاك جميلة

ياريتها كانت طويلة

نعيش مع بعض عيلة

اكمّل بها عمري

إييييه يا عمري

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