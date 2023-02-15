تنزيل اغنية نص عمري جورج وسوف: دندنها أغاني جورج وسوف دون نت mp3

تنزيل اغنية نص عمري جورج وسوف 2023، حرص طالب سلطان جورج وسوف على التعليق على أغنية "ناس عمري"، التي توديع بها نجله الراحل وديع وأهداها له، وقضى السنوات القليلة الماضية في تحميلها على "يوتيوب" خلال ساعات.

ونشر جورج الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إلى حبيبي وديع (نص حياتي) أغنية لروحك في الذكرى الأربعين... قرأت من حبه سرق في العيد".

وقالت الفنانة فيفي عبده، متفاعلة مع نجلها في الذكرى الأربعين لميلادها: "رحمه الله في الجنة وسعادته اللهم ان شاء الله ارزقك الصبر والله جورج.

طرح جورج وسوف أغنيته الجديدة "نوس عمري" عبر قناته على اليوتيوب، والتي أهداها لروح ابنه وديع الذي وافته المنية عن عالمنا في يناير الماضي بسبب مضاعفات جراحية.

في كلمات: "قلت سيأخذ نصف عمري.. لكني عشت معك فترة قصيرة. أنت أجمل ما في داخلي.. شيء بيننا يخلص. ستأتي السنوات لي".. يا لطف رجل حياتي قصيرة بالنسبة لك.. وحياته لن تضيع. "يا حبيبتي، اليوم الذي أتيت إلي.. إنه أول أيام حياتي. من اللحظة التي رأيتك فيها.. لم احسب حياتي ابدا لدي وقت رائع معك. أتمنى أن تكون طويلة، فنحن نعيش مع بعض العائلات. أنا استخدمه لإنجاز حياتي.

كلمات اغنية نص عمري لجورج وسوف

قلت أدفع نص عمري

بس اعيش وياك شويه

م انت اجمل حاجه فيا

واللي بينا خلاص قدر

والسنين اهي بينتلي

يا احنّ الناس عليا

ان عمري عليك شويه

وان عمره ما راح هدر

قلت أدفع نص عمري

بس اعيش وياك شويه

م انت اجمل حاجه فيا

واللي بينا خلاص قدر

والسنين اهي بينتلي

يا احنّ الناس عليا

ان عمري عليك شويه

وان عمره ما راح هدر

يا حبيبي يوم ما جتلي

كان أول يوم بعمري

من ساعة لما شفتك

عمري ما حسبت عمري

ايامي معاك جميلة

ياريتها كانت طويلة

نعيش مع بعض عيلة

اكمّل بها عمري

من بدري بتمناك

واهو قلبي راح وياك

مخطرش يوم ع البال

تسبقني وامشي وراك

لو دمعي سال انهار

لو عشت الف نهار

مش شايف الا ليل

مبيطلعلوش نهار

يا حبيبي يوم ما جتلي

كان أول يوم بعمري

من ساعة لما شفتك

عمري ما حسبت عمري

ايامي معاك جميلة

ياريتها كانت طويلة

نعيش مع بعض عيلة

اكمّل بها عمري

ايامي معاك جميلة

ياريتها كانت طويلة

نعيش مع بعض عيلة

اكمّل بها عمري

إييييه يا عمري

لينك تحميل اغنية نص عمري جورج وسوف بجميع الصيغ:- “مـن هـنـا”