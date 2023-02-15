نقدم لكم فيما يلي موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2023، حيث انطلقت منافسات دور 16 من دوري الأبطال الأسبوع الحالي بعد توقف دام شهرين ونصف بسبب البطولات الدولية ككأس العالم وكأس العالم للأندية.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد تشيلسي

يلتقي فريقا بروسيا دورتموند الألماني ضد نظيره تشيلسي الإنجليزي على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023 مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل بروسيا دورتموند مباراة اليوم بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 10 أهداف وتلقي 5.

بينما تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى دور الـ 16 بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء 1 والخسارة في مثله وتسجيل و10 أهداف وتلقي 4.

ويأمل بروسيا دورتموند في تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة الأداء الجيد الذي بدأ في الظهور عليه خلال الفترة الماضية بالدوري الألماني حيث استطاع الفريق استعادة حالة الاستقرار من جديد بعد بداية متذبذبة في بداية الموسم.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع:

حراسة المرمى: جريجور كوبل.

خط الدفاع: رافاييل جيريرو - نيكو شلوتربيك - نيكولاس زوله - جوليان ريرسون.

خط الوسط: جيوفاني رينا - جود بيلينجهام - إيمري تشان - جوليان براندت.

خط الهجوم: ماركو رويس - يوسوفا موكوكو.

تشكيل تشيلسي المتوقع: