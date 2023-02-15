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سوسن بدر تتحدث عن فيلم أم الدنيا الوثائقي وتكشف أصعب المشاهد التي واجهتها

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سوسن بدر
سوسن بدر

تصدرت الفنانة سوسن بدر تريندات محرك بحث جوجل الشهير، حيث تحدثت القنانة الكبيرة سوسن بدر عن مشاكرتها في فيلم أم الدنيا الوثائقي خلال استضافتها أمس ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس.

 

تفاصيل حديث سوسن بدر عن فيم أم الدنيا الوثائقي

كشفت الفنانة سوسن بدر، عن أكثر ملكة تأثرت بها أثناء تقديمها لسلسلة أفلام وثائقية عن مصر القديمة، موضحة أنها الملكة تي أم أخناتون.

عبرت الفنانة سوسن بدر خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة عن مدى انبهارها بالمسلسلات الفرعونية القديمة وفكرتها، موضحة أنها كانت تشعر بغاية الفخر والسعادة لأنها تنتمي لهذه الحضارة المصرية أنها شعرت بمسؤولية كبيرة عند حديثها عن الحضارة المصرية.

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وأشارت سوسن بدر، إلى أنها كانت خائفة جدًا عند المشاركة في هذه الأعمال الوثائقية، خاصة عند نطق أسماء الملوك الفراعنة، لافتة إلى أن المخرج محمود رشاد كان يوقفها أثناء التصوير لتصحيح بعض الأسماء

وكشفت سوسن بدر عن أصعب المشاهد التي واجهتها، مشيرة إلى أنها صوَّرت مشهدا داخل أحد المراكب، لافتة إلى أنها تعاني من مشكلة في الأذن الوسطى وأدى هذا المشهد رغم معاناتها من مشكلة الأذن الوسطى، معتبرة أنه أصعب مشهد صورته في حياتها الفنية بالكامل.

وأشارت إلى أنها اختارت الصعود لجبل لـ 300 درجة سلم، مؤكدة أنها فعلت ذلك عندًا في المخرج الذي عرض عليها أكثر من وسيلة مواصلات لصعود الجبل ولكن هاتفها في الرابعة فجرًا.

سوسن بدر فيم ام الدنيا افلام وثائقية اسعاد يونس صاحبة السعادة

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