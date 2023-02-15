29 % انخفاض في صادرات الحبوب الأوكرانية



أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية الأربعاء 15 فبراير شباط، أن صادرات الحبوب انخفضت 29.3% إلى 29.7 مليون طن في موسم 2022-2023 حتى الآن، وذلك بفعل انخفاض المحصول وصعوبات لوجستية ناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.



ويشمل حجم الإنتاج حتى الآن للموسم الممتد من يوليو تموز إلى يونيو حزيران نحو 10.5 مليون طن من القمح و17 مليون طن من الذرة ونحو مليوني طن من الشعير.

وكانت الصادرات قد بلغت في الفترة المماثلة من الموسم الماضي نحو 42 مليون طن.



وقالت الوزارة إن صادرات الحبوب منذ بداية الشهر الجاري بلغت 2.7 مليون طن حتى 15 فبراير شباط انخفاضا من 3.5 مليون طن في الفترة المقابلة قبل عام.