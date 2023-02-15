ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من المتوقع



ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بصورة حادة وبأكثر من توقعات المحللين الأسبوع الماضي وسط زيادة مخزونات البنزين.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء الخامس عشر من فبراير شباط عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، زادت مخزونات الخام 16.28 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات زيادتها بنحو مليوني برميل، ومقابل مستويات 2.4 مليون برميل في الأسبوع السابق له.

كما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 2.31 ملايين مقابل توقعات زيادتها بنحو 1.5 مليون.

وتراجع الخام الأميركي دون مستويات 78 دولارًا بعد صدور البيانات.