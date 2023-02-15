المناطق الحرة الأردنية تعلن عن فرصة استثمارية بمطار الملكة علياء الدولي

أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توفر فرصة استثمارية كبيرة بمنطقة مطار الملكة علياء الدولي الحرة.



وقال المجموعة في بيان اليوم، إن الفرصة الاستثمارية تتمثل بإنشاء مركز لوجستي لتدريج وإعادة تعبئة الخضار والفواكه وإعادة تصديرها لتحفيز وتنشيط المحاصيل الزراعات الاستراتيجية الأردنية، وتسهيل تسويقها خارجيا وفق أحدث طرق التسويق العالمية.



وأوضح البيان أن فكرة عمل المشروع جرى تدعيمها بآلية عمل وتشغيل خاصة تربط المشروع مع مركز الشحن داخل المطار عبر طريق خاصة تعمل وفق خاصية التردد السريع لتسهيل عملية المناولة والمحافظة على جودة المنتج خصوصا المنتجات التي تخضع لظروف تخزين ونقل خاصة.



ودعا البيان المستثمرين المتخصصين الراغبين مراجعة المنطقة الحرة الواقعة بمحيط مطار الملكة علياء الدولي أو التواصل عبر هاتف خاص للمشروع 0780015684.