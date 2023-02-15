المناطق الحرة الأردنية تعلن عن فرصة استثمارية بمطار الملكة علياء الدولي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توفر فرصة استثمارية كبيرة بمنطقة مطار الملكة علياء الدولي الحرة.


وقال المجموعة في بيان اليوم، إن الفرصة الاستثمارية تتمثل بإنشاء مركز لوجستي لتدريج وإعادة تعبئة الخضار والفواكه وإعادة تصديرها لتحفيز وتنشيط المحاصيل الزراعات الاستراتيجية الأردنية، وتسهيل تسويقها خارجيا وفق أحدث طرق التسويق العالمية.


وأوضح البيان أن فكرة عمل المشروع جرى تدعيمها بآلية عمل وتشغيل خاصة تربط المشروع مع مركز الشحن داخل المطار عبر طريق خاصة تعمل وفق خاصية التردد السريع لتسهيل عملية المناولة والمحافظة على جودة المنتج خصوصا المنتجات التي تخضع لظروف تخزين ونقل خاصة.


ودعا البيان المستثمرين المتخصصين الراغبين مراجعة المنطقة الحرة الواقعة بمحيط مطار الملكة علياء الدولي أو التواصل عبر هاتف خاص للمشروع 0780015684.

الأكثر قراءة

عاجل.. لجنة الحكام تحدد مدة إيقاف إبراهيم نور الدين

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر كورة لايف yalla shoot مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر

مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت || الأسطورة مباراة باريس وبايرن بث مباشر اليوم

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

يلا شوت Messi | بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم 14-02-2023 في دوري ابطال اوروبا

بأمر من كولر.. الأهلي يقرر رحيل الصفقة الجديدة

عاجل.. آرسنال يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة مانشستر سيتي

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر كورة لايف | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان مباشر beIN Sport