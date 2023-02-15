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قصة عشق: مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 مترجمة HD | موقع قصة عشق لينك قيامة عثمان 3esk

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مسلسل المؤسس عثمان
مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 مترجمة HD

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 مترجمة HD، سبب تأجيل مسلسل قيامة العثمانيين الحلقة 116 إلى اليوم. شهدت مواقع ومنصات الباهي الإلكترونية الكثير من الأبحاث من قبل العديد من المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي وتركيا، حيث يبحثون باستمرار عن موعد عرض الحلقة الـ 116 من المسلسل التركي "قيامة العثمانيين"، حسبما أعلنته. السلطات التركية المسؤولة عن الفنون والمسرح كما ورد سابقًا، تم تأجيل عرض جميع الأعمال الفنية في تركيا أو تصويرها حتى 20 من الشهر الجاري بسبب التطورات في البلاد. من خلال هذا المنشور يكشف سبب تأجيل مسلسل القيامة العثمانية اليوم.

سبق أن أشار عدد من الجهات المسؤولة عن الأعمال الفنية التركية إلى أنه في ظل الظروف القاسية التي مرت بها البلاد بسبب الزلزال المدمر، سيتم تأجيل عرض جميع الأعمال الفنية المقرر عرضها على الشاشات هذا الأسبوع.

لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 مترجم “أضغط هنا

 

لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 مترجم “أضغط هنا

مما أدى إلى العديد من الضحايا والجرحى، والأرقام، فضلا عن الخسائر الكبيرة، المادية والمعنوية، تضامنا مع العائلات المتضررة، التي فقدت الكثير من أفرادها وأطفالها، ونتيجة لذلك، تم تأجيل العديد من المسلسلات التركية حتى العشرين من هذا الشهر.

تدور قصة مسلسل قيامة عثمان dailymotion مترجم حول مؤسس الدولة العثمانية عثمان الأول الغازي، وتحكي نجاحاته وهو الولد الثالث والأصغر نجل عثمان في تأسيس البلاد وتحولها من الفقر والخسارة إلى القوة والاستقرار. بعد وفاته، سار والده على خطاه لتحقيق انتصارات عظيمة وأسس الإمبراطورية العثمانية. مسلسل قيامة عثمان بعد انتهاء المسلسل التركي قيامة أرطغرل برز بعده مباشرةً، وتكملةً له مسلسل "المؤسس عثمان" أو "قيامة عثمان".

أسماء الممثلين الأتراك وأبطال مسلسل قيامة عثماندور الممثلين في مسلسل قيامة عثمان غازي
بوراك أوزجيفيتعثمان الأول
ديدام بالشينسالجان خاتون
راغب سافاشدوندار
عائشة جول جونايزُهرة خاتون
بوسه أرسلانأيغول
إيمره باسالاكغوندوز بك
نور الدين سونمازبامسي ألب
جلال آلعبد الرحمن غازي
ايرين فوردامكونور ألب
إسماعيل حقي أورونسامسا تشاوش
سيدا يلدزالشيخ إده بالي
أوزجه توراررابعة بالا خاتون
أمل ديدهغونجا
علي سنان ديميرتورسون
ساروهان هونيلعليشار
ايرين حج صالح أوغلوباتور
أوغور أرسلاننظام الدين
أصلهان كارالاربورشين
  
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