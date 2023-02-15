مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 - قصة عشق | قيامة عثمان Kuruluş Osman كامل بجودة HD اون لاين

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مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 - قصة عشق

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 - قصة عشق، بعد تأجيل الحلقة 116 من مسلسل قيامة العثماني الجديد، بدأ المعجبون يتطلعون إلى تأكيد الموعد الجديد، وأعلنت إدارة قناة آي تي ​​في التركية عن تأجيلها حدادًا على أرواح ضحايا الزلزال التركي. الحلقة من المرجح أن تجلب العديد من المفاجآت الشيقة والممتعة. مع استئناف المؤسس العثماني القتال، استمرت المعركة ضد أعداء الإمبراطورية العثمانية، سعيًا لتحقيق انتصارات لتحسين وضع قبيلة كاي.

تحت قيادة المؤسس ألتمان، اشتدت النزاعات والمنافسة بين المحاربين. في الحلقة الجديدة، سيحظى الآلاف من المتابعين بمؤامرة ممتعة ومثيرة. ظهر القائد ألتمان مع المحاربين، وحثهم على رفع شعار النصر أو الشهادة للإمبراطورية العثمانية، والشروع في رحلة تعقب الخونة، والاختباء بين المحاربين، والمضي في المصاعب، وتم تبرئة تورغوت، ونجح العثماني في فضح. حيل العدو.

لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 مترجم “أضغط هنا

 

لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 مترجم “أضغط هنا

ستعرض الحلقة 116 من مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء على قناة ITV التركية وكل يوم خميس على قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الأردنية الساعة 8:00 مساءا، 9:00 مساءا حسب موقع جمهورية مصر العربية وفلسطين. حسب المملكة العربية السعودية.

أسماء الممثلين الأتراك وأبطال مسلسل قيامة عثماندور الممثلين في مسلسل قيامة عثمان غازي
بوراك أوزجيفيتعثمان الأول
ديدام بالشينسالجان خاتون
راغب سافاشدوندار
عائشة جول جونايزُهرة خاتون
بوسه أرسلانأيغول
إيمره باسالاكغوندوز بك
نور الدين سونمازبامسي ألب
جلال آلعبد الرحمن غازي
ايرين فوردامكونور ألب
إسماعيل حقي أورونسامسا تشاوش
سيدا يلدزالشيخ إده بالي
أوزجه توراررابعة بالا خاتون
أمل ديدهغونجا
علي سنان ديميرتورسون
ساروهان هونيلعليشار
ايرين حج صالح أوغلوباتور
أوغور أرسلاننظام الدين
أصلهان كارالاربورشين

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 مترجم قصة عشق اون لاين بجودة عالية النقاء تدور احداث قصة المؤسس عثمان 4 حلقة 116 كاملة عن احدث انشاء الدولة العثمانية الجديدة وتاسيس عصر للدولة الاسلاميه القادمه التي ستحارب البيزنطيين والمغول باحداث تاريخية رهيبه المؤسس عثمان الموسم الرابع الحلقة 116 مشاهدة وتحميل جميع حلقات مسلسل الدراما التاريخية والحرب التركي المؤسس عثمان 116 بطولة بوراك اوزجفيت ونور الدين سونميز وديدم بالتشين وحرب رجب وامري باسالك Kuruluş Osman 116 بالعربية تشاهدوه حصريا على موقع قصة عشق.

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