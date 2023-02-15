مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 - قصة عشق | قيامة عثمان Kuruluş Osman كامل بجودة HD اون لاين

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 - قصة عشق، بعد تأجيل الحلقة 116 من مسلسل قيامة العثماني الجديد، بدأ المعجبون يتطلعون إلى تأكيد الموعد الجديد، وأعلنت إدارة قناة آي تي ​​في التركية عن تأجيلها حدادًا على أرواح ضحايا الزلزال التركي. الحلقة من المرجح أن تجلب العديد من المفاجآت الشيقة والممتعة. مع استئناف المؤسس العثماني القتال، استمرت المعركة ضد أعداء الإمبراطورية العثمانية، سعيًا لتحقيق انتصارات لتحسين وضع قبيلة كاي.

تحت قيادة المؤسس ألتمان، اشتدت النزاعات والمنافسة بين المحاربين. في الحلقة الجديدة، سيحظى الآلاف من المتابعين بمؤامرة ممتعة ومثيرة. ظهر القائد ألتمان مع المحاربين، وحثهم على رفع شعار النصر أو الشهادة للإمبراطورية العثمانية، والشروع في رحلة تعقب الخونة، والاختباء بين المحاربين، والمضي في المصاعب، وتم تبرئة تورغوت، ونجح العثماني في فضح. حيل العدو.

لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 مترجم “أضغط هنا”

لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 مترجم “أضغط هنا”

ستعرض الحلقة 116 من مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء على قناة ITV التركية وكل يوم خميس على قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الأردنية الساعة 8:00 مساءا، 9:00 مساءا حسب موقع جمهورية مصر العربية وفلسطين. حسب المملكة العربية السعودية.

أسماء الممثلين الأتراك وأبطال مسلسل قيامة عثمان دور الممثلين في مسلسل قيامة عثمان غازي بوراك أوزجيفيت عثمان الأول ديدام بالشين سالجان خاتون راغب سافاش دوندار عائشة جول جوناي زُهرة خاتون بوسه أرسلان أيغول إ يمره باسالاك غوندوز بك نور الدين سونماز بامسي ألب جلال آل عبد الرحمن غازي ايرين فوردام كونور ألب إسماعيل حقي أورون سامسا تشاوش سيدا يلدز الشيخ إده بالي أوزجه تورار رابعة بالا خاتون أمل ديده غونجا علي سنان ديمير تورسون ساروهان هونيل عليشار ايرين حج صالح أوغلو باتور أوغور أرسلان نظام الدين أصلهان كارالار بورشين

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 مترجم قصة عشق اون لاين بجودة عالية النقاء تدور احداث قصة المؤسس عثمان 4 حلقة 116 كاملة عن احدث انشاء الدولة العثمانية الجديدة وتاسيس عصر للدولة الاسلاميه القادمه التي ستحارب البيزنطيين والمغول باحداث تاريخية رهيبه المؤسس عثمان الموسم الرابع الحلقة 116 مشاهدة وتحميل جميع حلقات مسلسل الدراما التاريخية والحرب التركي المؤسس عثمان 116 بطولة بوراك اوزجفيت ونور الدين سونميز وديدم بالتشين وحرب رجب وامري باسالك Kuruluş Osman 116 بالعربية تشاهدوه حصريا على موقع قصة عشق.