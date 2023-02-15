مسلسل قيامة عثمان الحلقة 116 قصة عشق | لينك مشاهدة المؤسس عثمان الحلقة 116 مترجم esheeq

الفجر الفني
مسلسل قيامة عثمان
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 116 قصة عشق

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 116 قصة عشق، بسبب الأحداث التي تشهدها تركيا وسوريا، يتطلع الكثير في الوطن العربي حاليًا إلى بث حلقة المسلسل التركي "قيامة المؤسس عثمان"، والتي تم تأجيلها على التلفزيون التركي الأسبوع الماضي، وينتاب الجميع حزنًا. لذلك أعلنت إدارة قناة آي تي ​​في التركية تأجيل الحلقة الأخيرة مع أسر ضحايا الزلزال التركي.

يعلن المخرج محمد بوزداغ أن فريق قيامة المؤسس عثمان يعلن عن التبرع بالكثير لأسر ضحايا الزلزال، لذلك نتمنى أن يرحم الله الجميع وينقذ الأسر المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا، الجميع ينتظر العرض الحي المؤجل اليوم، تركيا لاحظت قناة ITV ذلك. ويعرض حلقة جديدة من مسلسل قيامة العثماني الحلقة 116 التي انتظرها الكثيرون لعرض الحلقات المؤجلة يبدأ المسلسل التركي العثماني القيامة في الظهور.

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المسلسل التركي يستعرض مرة أخرى قيامة المؤسس عثمان بن أتغرر، أحد أهم الأعمال في تركيا، حيث يناقش العديد من القضايا التاريخية إبان الحكم العثماني لتركيا والعديد من الأحداث القوية التي شهدت نشوء الدولة العثمانية عدوًا للإمبراطورية العثمانية. في تلك الفترة، حاول عثمان بن أتجرر دفع الإمبراطورية العثمانية داخل الإمبراطورية العثمانية.
أسماء الممثلين الأتراك وأبطال مسلسل قيامة عثماندور الممثلين في مسلسل قيامة عثمان غازي
بوراك أوزجيفيتعثمان الأول
ديدام بالشينسالجان خاتون
راغب سافاشدوندار
عائشة جول جونايزُهرة خاتون
بوسه أرسلانأيغول
إيمره باسالاكغوندوز بك
نور الدين سونمازبامسي ألب
جلال آلعبد الرحمن غازي
ايرين فوردامكونور ألب
إسماعيل حقي أورونسامسا تشاوش
سيدا يلدزالشيخ إده بالي
أوزجه توراررابعة بالا خاتون
أمل ديدهغونجا
علي سنان ديميرتورسون
ساروهان هونيلعليشار
ايرين حج صالح أوغلوباتور
أوغور أرسلاننظام الدين
أصلهان كارالاربورشين

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