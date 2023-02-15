مسلسل الثمن الحلقة ٣٠ ماي سيما كاملة بالفيديو بجودة عالية hd

فيديو لاروزا مسلسل الثمن الحلقة ٣٠ كاملة اليوم

نواصل معكم،على موقعكم الفجر، الأحداث الجديدة في مسلسل الثمن الحلقة ٣٠ ماي سيما اليوم، وآخر المستجدات بعد الخطة التي كشفها ناصر بأنه سيدمر زين بمفرده. الطريقة، حيث أنه سيشوه صورته وتجارته في السوق، وهذا ما حدث بالفعل، حيث أعطى أوامره لمعتصم لتصرف، ووافق الأخير على عمل عمال زين وعبث بمعدات الشركة. المبنى الذي تشرف عليه شركة زين، بالإضافة إلى إتلاف بعض سترات حماية العمال، وقد يؤدي ذلك إلى وفاة أحد العمال في المكان أو سقوط الأرضية مما سيكون كارثة على شركة زين في السوق. هل سيتم الكشف هذا المخطط قبل وقوع الكارثة؟

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مسلسل الثمن الحلقة 30

كما تابعنا في الحلقة السابقة من مسلسل الثمن الحلقة ٣٠ كيف أن ناصر أصيب بالصدمة الكبير بعد أن علم أنه تم كشف هيفاء وأنه وراء هذا الأمر، وذلك بسبب الخطأ الذي قام به معتصم من تهديد هيفاء بالشارع وقام الرجل الذي يعمل عند زين بتصويرهم، وهذا يدل أن معتصم تابع لناصر، وبعدها سيبدأ زين بأخذ الحيطة والحذر من ناصر ومن الهجوم المضاد الذي سيقوم به، ولكن وللأسف وعلى ما يبدو أن ناصر تمكن من إقتحام عرين زين من جديد وتجنيد جندي جديد له، حيث قام العامل بالعبث بتأسيسات الطابق الجديد وأيضًا بلباس الحماية الخاص بالعمال، فقد نشهد جريمة قتل لاحقًا ستوصل زين إلى مكان صعب، وبلا شك فإن سارة سوف تقف إلى جانبه.

مسلسل الثمن ويكيبيديا

يعتبر مسلسل الثمن الحلقة ٣٠ فيديو لاروزا أحد أبرز المسلسلات التي يتم عرضها في الفترة الأخيرة والذي شهد إقبالًا جماهيريًا واسعًا، وهو مسلسل درامي رومانسي، ويضم مجموعة من الممثلين المتألقين من السوط السوري واللبناني مسلسل الثمن حلقة 30.

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Althaman Episode 30

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