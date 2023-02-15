مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي يلا شوت اليوم بث مباشر yallashoot مشاهدة مباراة ارسنال مباشر

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بث مباشر مباراة آرسنال ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الموسم 2022 - 2023، ومشاهدة حية لحظة بلحظة.

بث مباشر لأحداث ما قبل مباراة أرسنال ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي

إصابة عضلية لتوماس بارتي قبل المباراة تبعده عن التشكيلة الرئيسية لأرسنال قبل مباراة مان سيتي

تقديم مباراة آرسنال ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق آرسنال متصدر ترتيب "بريميرليج" الموسم الحالي 2022 - 2023، مواجهة نارية ضد نظيره مانشستر سيتي الطامع في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والاحتفاظ بلقب المسابقة في خزائنه للموسم الثالث على التوالي.

مساء اليوم الأربعاء، يصطدم الثنائي آرسنال ومانشستر سيتي، في لقاء الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤجلة من 19 أكتوبر 2022، في قمة مثيرة لفض الاشتباك على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

آرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، من الفوز في 16 لقاء والتعادل في 3 والخسارة في 2، أما مانشستر سيتي الضيف، فيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 48 نقطة، جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 3 والخسارة في 4 لقاءات.

اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي

اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي

آرسنال يبحث عن الفوز وتحقيق الانتصار في اللقاء للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والتأكيد على أحقيته في حصد اللقب هذا الموسم.

أما مانشستر سيتي يأمل في تحقيق الفوز والانقضاض على الصدارة بعد أن قلص الفارق لـ 3 نقاط في الجولة الماضية مع آرسنال.

ويستعرض موقع "كورة بلس" في التقرير التالي، موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، والقنوات الناقلة ومعلق اللقاء.

القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عبر قنوات:

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معلق مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق حفيظ دراجي بالتعليق على مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

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موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023.

توقيت مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنطلق مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تلعب مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، على ملعب "ستاد الإمارات".

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة مان سيتي في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يخوض آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: ويليام ساليبا، زينشينكو، جابرييل ماجالايش، بن وايت.

وسط الملعب: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: مارتنيلى، نيكيتاه، بوكايو ساكا.

تشكيل مان سيتي المتوقع لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي

بينما يتوقع أن يخوض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، إيمريك لابورت.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جاك جيريليش، رياض محرز، هالاند.

تاريخ مواجهات آرسنال ضد مانشستر سيتي

التقى آرسنال ومان سيتي في 132 مناسبة سابقة، نجح فيها الجانرز في تحقيق 63 مباراة، وتعادل الفريقان في 33، قبل أن يحقق السيتيزين الفوز في 36.

انتهت آخر مباراة بين الفريقين آرسنال ضد مانشستر سيتي بفوز الأخير بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

نجوم الجانرز نجحوا في تسجيل 202 هدفًا، بينما سجل السيتي 149 هدفًا.

قائمة هدافي آرسنال ومانشستر سيتي

يتصدر الهداف الأرجنتيني المتعزل سيرجيو أجويرو، قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين، برصيد 11 هدفًا، يليه رحيم ستيرلينج بواقع 6 أهداف، وفي المركز الثالث يأتي فريدي ليينبيرج برصيد 5 أهداف بالتساوي مع إيمانويل أديبايور وتيري هنري.