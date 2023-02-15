بث مباشر مباراة مانشستر سيتي تويتر yallashoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر يلا شوت

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يستعد متابعو الدوري الإنجليزي الممتاز لمشاهدة مباراة أرسنال ضد مان سيتي، ويتطلع الملايين من مشجعي كرة القدم الدوليين لمشاهدة مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر، والتي ستشاهدونها. يلتقي مساء اليوم الأربعاء على ملعب الإمارات.

مباراة أرسنال ضد مان سيتي فرصة ثمينة لأبناء المدرب بيب جوارديولا لتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع ارسنال، خاصة وأن الفارق بينهما قبل هذه المواجهة كان 3 نقاط فقط.

احتل أرسنال، صاحب الأرض والجماهير، صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، ولعب 21 مباراة، وفاز في 16، وتعادل 3 وخسر مباراتين.

من ناحية أخرى، لعب مانشستر سيتي 22 مباراة، وفاز في 15، وتعادل 3 وخسر 4، ولديه 48 نقطة، ويحتل به المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي.

شاهد الآن البث المجاني وغير المنقطع والرابط المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 (الأسبوع 12).

تقام مباراة مانشستر سيتي وأرسنال مباشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 (الأسبوع 12)، اليوم الأربعاء، 15-02-2023، على استاد الإمارات.

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البث المباشر لمانشستر سيتي وارسنال الان

سيطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعودية.

فريق مان سيتي ضد آرسنال

ويسعى مان سيتي بقيادة بيب جوارديولا، لانتزاع النقاط الثلاث وانتزاع الصدارة من أرسنال، بث مباشر، حتى لو كان مساويًا لأرسنال ومانشستر سيتي مباشرة بالنقاط، حيث أصبح مان سيتي الآن وصيفًا الآن مع 48، وفي المقابل يريد أرسنال الذي يتصدره الفوز بالمباراة وتعزيز الفارق بينه وبين سيتي بث مباشر.

ويتوقع أن يبدأ مدرب المان سيتي مباشر بيب جوارديولا تشكيل اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، ايميريك لابورت، ناثان اكي.

خط الوسط: رودري، كيفن دي بروين، الكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رياض محرز، إيرلينج هالاند، جاك جريليتش.

موعد مباراة آرسنال ضد مان سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

تشاهد مباراة أرسنال ضد مان سيتي اليوم، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويمكنك مشاهدة مباراة أرسنال ضد مان سيتي في المباراة المؤجلة للأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري الإنجليزي عبر Bein Sports HD 2 Premium، مع تعليق حفيظ دراجي.