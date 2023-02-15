مشاهدة مباراة MAN CITY اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال Yalla Shoot بث مباشر يلا شوت

تقدم قناة بين 4k مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي 2022/2023 اليوم، حيث سيشهد ستاد الإمارات قمة كروية إنجليزية كبيرة الليلة بين أرسنال ومان سيتي، حيث يتمسك أرسنال بالصدارة ويصارع السيتي للإطاحة به.

وفيما يلي نستعرض معكم ترددات القنوات التي ستتيح بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع، وطاقم التحكيم، وتفاصيل ترتيبهما بالدوري.

بين 4k تقدم مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي 2022/2023 اليوم

تقدم قناة 4k مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي 2022/2023 اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 12 المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسوف تقام مباراة أرسنال ضد السيتي على ملعب ستاد الإمارات بمدينة لندن الإنجليزية.

وسوف يتاح بث مباشر مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي على بين 4k على اليوم في تمام الساعة 9:30 ونصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، ليبيا، السودان، والساعة 10:30 بتوقيت السعودية وقطر، اليمن، الأردن، سوريا، العراق، البحرين، والساعة 11:30 مساءً بتوقيت سلطنة عمان وأبو ظبي، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الرباط.



اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي

اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي

بث مباشر مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز على بين 4k

ونستعرض معكم في السطور التالية تردد قناة بين 4k التي ستتيح مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بجودة عالية، حيث أدرجت بين سبورت مباراة أرسنال والسيتي على جدول البث الخاص بقناة 4k التي تتميز بجودتها العالية، إليكم ترددها على النايل سات، ولكن يجب أن تعلم أن هذه القناة مشفرة وليست مفتوحة ويعرض عليها المباريات المهمة بأعلى جودة.

تردد بين 4k

التردد: 12187.8

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدل تردد الموجة 8PSK

مشفرة



هل هناك قنوات مفتوحة تقدم بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

يتساءل ملايين مشجعي كرة القدم عن إمكانية وجود قنوات مفتوحة تقدم بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي للمشجعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والإجابة هي لم تعلن أي قناة مفتوحة في هذه النطاق الجغرافي عن بث المباراة بشكل مجاني، لأن بين سبورت هي المالك الحصري الوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي في منقطة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، ولكن سنقدم لكم تردد قناة بين سبورت المفتوحة التي تذيع عدد من المباريات النهائية في البطولات الكروية الكبيرة بشكل مجاني بعد إعلان إدارة القنوات عن ذلك الأمر.

تردد بين سبورت المفتوحة

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

وتذاع المباراة على تطبيق بين كونكت الذكي وهو تابع لإدارة بين سبورتس يبث كافة المباريات باشتراك مدفوع، كما تتيح قناتي بين سبورت بريميوم 2 وبين سبورت إنجلش 1 مشاهدة مباراة أرسنال ومان سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي 2022/2023 اليوم، عبر الترددات التالية، مع العلم أن هذه القنوات مشفرة أيضًا.

تردد بين سبورت بريميوم 2

تردد بين سبورت إنجلش 1

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

قمر صناعي: سهيل سات

التردد: 11623

استقطاب الموجة: رأسي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة

تشكيل أرسنال ضد مانشستر سيتي

قد يختار المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا تشكيل أرسنال التالي لمواجهة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حراسة المرمى: آيرون رامسديل.

خط الدفاع: بين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه.

تشكيل مانشستر سيتي ضد أرسنال

أما الجانب الآخر، قد يختار المدرب الإسباني بيب جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي التالي لمواجهة أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حراسة المرمى: إديرسون مواريش.

خط الدفاع: ناثان آكي - إيمريك لابورت - روبين دياز - كايل والكر.

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا.

الهجوم: رياض محرز - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند.

حكم مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي حكم مباراة أرسنال ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

أنتوني تايلور: حكم ساحة.

جاري بيسويك: حكم مساعد أول.

آدم نون: حكم مساعد ثانِ.

الحكم الرابع: دارين.

حكما تقنية VAR: ديفيد كوت ويعاونه مارك بيري.

ترتيب أرسنال والسيتي في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 برصيد 51 نقطة، أما السيتي يأتي وصيفًا للدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل ترتيب أرسنال والسيتي في الدوري الإنجليزي.