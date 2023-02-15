مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء MAN CITY مان سيتي الآن بالدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر يلا شوت اليوم 02-15-2023 في الدوري الإنجليزي الممتاز. يجد فريق أرسنال، المتصدر في ترتيب "الدوري الإنجليزي الممتاز" للموسم الحالي 2022-2023، نفسه في مواجهة شرسة ضد نظيره، مانشستر سيتي، الذي يكافح على قمة الجدول. الدوري الإنجليزي الممتاز واحتفظ به. عنوان المسابقة في خزائنها للموسم الثالث على التوالي.

وسيواجه الثنائي مساء الأربعاء، أرسنال ومانشستر سيتي، في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤجلة من 19 أكتوبر 2022، في قمة مثيرة لفك الارتباط على قمة طاولة المنافسين.

مباراة مهمة للغاية ستقام، اليوم الأربعاء، في صدارة الدوري الإنجليزي، بين مانشستر سيتي وأرسنال، خلال الأسبوع الثاني عشر من حساب الدوري الإنجليزي. سيواجه مانشستر سيتي أرسنال الليلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيستضيف ملعب "الإمارات" مباراة الفريقين التي كانت مؤجلة من دور الـ 12 لبطولة الدوري في موسم 2022/23.

يتصدر آرسنال حاليًا جدول البطولة برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن مانشستر سيتي، مع العلم أن أرسنال لديه مباراة مؤجلة.

تعادل آرسنال في المباراة الأخيرة بهدف برينتفورد 1 مقابل 1، فيما تغلب مانشستر سيتي على أستون فيلا 3 أهداف مقابل هدف واحد.



اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي

اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي

يتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل 3 وخسر 2، بينما يحتل ضيفه مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، جمعها في 15 مباراة. وتعادل في 3. ويخسر في 4 مباريات.

يبحث آرسنال عن الانتصار والفوز بالمباراة للابتعاد عن صدارة جدول الدوري الإنجليزي ويؤكد أهليته للفوز باللقب هذا الموسم.

من جانبه يأمل مانشستر سيتي في تحقيق النصر والانقضاض على الريادة، بعد تقصير الفارق إلى 3 نقاط في اليوم الأخير مع أرسنال.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي للقاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة التي تبث مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

سيتم بث المباراة على beIN Sports 2 HD Premium.

معلق على مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

حفيظ دراجي سيعلق على أحداث مباراة الليلة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر

يتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بينما يملك مانشستر سيتي 48 نقطة في المركز الثاني، مع بقاء مباريات أكثر من ارسنال.

لكن بالإضافة إلى الصراع على الصدارة، هناك صراع من نوع آخر بين المدربين، وبالتحديد بيب جوارديولا، مدرب السيتي، ومايكل أرتيتا، مدرب أرسنال. التفاصيل

اقترب جوارديولا من بدء المباراة بخط هجوم ساحق يتكون من رياض محرز وجاك غريليش وإيرلينج هالاند.



سيبدأ أرسنال، تحت إدارة أرتيتا، المباراة بخط هجوم مكون من ساكا ونيكيتيا ومارتينيلي.

التشكيل المتوقع للمدينة هو كالتالي:

حارس المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: آكي – دياز – لابورت – ووكر

خط الوسط: برناردو – دي بروين – رودري

خط الهجوم: هالاند – محرز – غريليش

بينما تأتي تشكيلة آرسنال المتوقعة على النحو التالي:

حارس المرمى: رامسدال

خط الدفاع: زيتشنكو – صليبا – أبيض – ماغاليس

خط الوسط: بارتي – شاكا – أوديجارد

خط الهجوم: ساكا – مارتينيلي – نيكيتيا

القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم بالدوري الإنجليزي، عبر قنوات:

beIN 4K HDR

beIN Sports 2 HD Premium

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports Connect

مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر يلا شوت

