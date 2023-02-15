يلا شوت مباراة مان سيتي اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم في الدوري الانجليزي

يبحث قطاع كبير من مشجعي كرة القدم والمشجعين في كل مكان، وخاصة متابعي كرة القدم الإنجليزية، عن روابط بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، في الاجتماع الذي سيجمع. لهم معًا في الجولة الثانية عشرة والمؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

موقع مانشستر سيتي وأرسنال في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل أرسنال المركز الأول في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة من 21 مباراة، وفاز في 16 مباراة وتعادل 3 مباريات وخسر مباراتين.



بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 48 نقطة من 22 مباراة وفاز بـ 15 مباراة وتعادل 3 مباريات وخسر 4 مباريات.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال



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ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وأرسنال يوم الأربعاء 15 فبراير 2023، على ملعب الإمارات، معقل أرسنال، كجزء من الجولة الثانية عشرة والمؤجلة للموسم الحالي.

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات التي تبث مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

تُذاع المباراة على الهواء مباشرة دون انقطاع عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتيح لك مشاهدة هذه المباراة بشكل مباشر وحصري عبر قناة beIN Sports 1 HD المشفرة. قناة مميزة.

تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

التردد: 11804 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 4A

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500ص

القمر: Y1A

قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1 - آرسنال 51 نقطة.

2 - مانشستر سيتي 48 نقطة.

3 - مانشستر يونايتد 46 نقطة.

4 - نيوكاسل يونايتد 41 نقطة.

5 - توتنهام 39 نقطة.

6 - برايتون 35 نقطة.

7 - فولهام 35 نقطة.

8 - برينتفورد 34 نقطة.

9 - تشيلسي 31 نقطة.

10 - ليفربول 29 نقطة.

11 - أستون فيلا 28 نقطة.

12 - كريستال بالاس 25 نقطة.

13 - ليستر سيتي 24 نقطة.

14 - نوتينجهام فورست 24 نقطة.

15 - وولفرهامبتون 23 نقطة.

16 - وست هام يونايتد 20 نقطة.

17 - ليدز يونايتد 19 نقطة.

18 - إيفرتون 18 نقطة.

19 - بورنموث 18 نقطة.

20 - ساوثهامتون 15 نقطة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي

1 - إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي - 20 هدف

2 - هاري كين - توتنهام - 13 هدف

3 - ايفان توني - برينتفورد - 11 أهداف

4 - الكسندر ميتروفيتش - فولهام - 10 أهداف

5 – رودريجو - ليدز يونايتد - 9 أهداف

6 – ميجيل ألميرون - نيوكاسل يونايتد - 9 أهداف

7 – فيل فودين - مانشستر سيتي - 7 أهداف

8 – جيمس ماديسون - ليستر سيتي - 7 أهداف

9 - لياندرو تروسارد - برايتون - 7 أهداف

10 - روبرتو فيرمينو - ليفربول - 7 أهداف