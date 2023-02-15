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مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر يلا شوت || الأسطورة مباراة مان سيتي وارسنال بث مباشر اليوم

مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر يلا شوت || الأسطورة مباراة مان سيتي وارسنال بث مباشر اليوم

الفجر الرياضي
مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر يلا شوت || الأسطورة مبا

يبحث الملايين من عشاق كرة القدم العالمية، عن موعد مباراة آرسنال ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي، وتحديدا اللقاء المؤجل ممن الأسبوع الثاني عشر، والتي تلتقون بها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات.

مباراة آرسنال ضد مان سيتي هي فرصة ثمينة لأبناء المدير الفني بيب جوارديولا لتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع الجانرز خاصة أن الفارق بينهما قبل هذه المواجهة هو 3 نقاط فقط.

ويحتل آرسنال صاحب الأرض والجمهور صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، ولعب 21 مباراة فاز في 16 وتعادل في 3 وخسر في مباراتين.


وفي الجانب المقابل فإن نادي مانشستر سيتي لعب 22 مباراة فاز في 15 وتعادل في 3 وخسر في 4، ويمتلك في رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.


موعد مباراة آرسنال ضد مان سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي
وتتابعون مباراة أرسنال ضد مان سيتي اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.


اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد مان سيتي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي غن سبورتس اتش دي 2 بريميوم بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيل مانشستر سيتي ضد آرسنال
حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، نيثان أكي، أكانجي.

خط الوسط: رودري، ألكاي جندوجان، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز، إيرلينج هالاند «ألفاريز»، جاك جريليش.

تشكيل آرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم:
في حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - زينشينكو.

خط وسط الملعب: جرانيت تشاكا - توماس بارتي - مارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نكيتياه.

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