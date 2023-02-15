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كورة اون لاين مباراة آرسنال بث مباشر.. مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مباراة ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم العالمية، حيث يلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال أهمية خاصة حيث يتحدد على إثرها متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهو ما سضفي المزيد من الأهمية بشأنها بعيدا عن كون مواجهات أرسنال ضد مانشستر سيتي من كلاسيكيات الكرة الإنجليزية

وتقدم المصري اليوم متابعة أهم الأخبار ما قبل مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، والقنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي، وموعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، كما تقدم المصري اليوم متابعة لأحداث مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال


مانشستر سيتي - صورة أرشيفية
ترتيب أرسنال ومانشستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي
موقف أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
يتصدر فريق أرسنال قمة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة جمعهم من 21 مباراة، فيما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 48 نقطة جمعهم من 22 مباراة


مانشستر سيتي - صورة أرشيفية
تردد القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي
من المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي الليلة في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تمتلك قناة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث الكثيرون عن تردد القناة الناقلة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي وهي قناة بي إن سبورتس، وتقدم المصري اليوم في السطور التالية تردد قناة بي إن سبورتس الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال:


اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي 

التردد على نايل سات -
التردد: 11013- 1205
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
و تردد بي إن سبورتس 1، 2، 3، 4، أما تردد قنوات بي إن سبورتس، 9، 10، 16، فهو كالتالي:
التردد "ميجا هيرتز": 11013- 11054- 12604
معدل استقطاب الموجة: أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2

مانشستر سيتي - صورة أرشيفية
معلق مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
أعلنت إدارة قناة بي إن سبورتس أن حفيظ دراجي سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الليلة

ملعب مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي
أين تقام مباراة مانشستر سيتي وأرسنال؟
يستضيف ملعب الإمارات مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال الليلة في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهى المباراة المقرر لها عند الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر


إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي - صورة أرشيفية
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يحشد قوته الضاربة ضد أرسنال
من المنتظر أن يلعب فريق مانشستر سيتي الليلة ضد أرسنال في المباراة المؤجلة بينهما في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون مواريش
خط الدفاع:أكانجي، نيثان أكي، كايل ووكر
خط الوسط: رودري، أكاي جندوجان، برناردو سيلقا، كيفين دي بروين
خط الهجوم: جريليش، رياض محرز، هالاند

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
أرسنال بقوته الضاربة أمام مانشستر سيتي
من المنتظر أن يلعب فريق أرسنال ضد مانشستر سيتي الليلة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: رامسديل
خط الدفاع: بين وايت، وليام ساليبا، جابرييل، زينتشينكو
خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، مارتين أوديجارد
خط الهجوم: بوكايو ساكا، مارتينيلي، إيدي نيكيتاه

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