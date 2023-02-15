ads

يلا شوت HALLAND| بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم 15-02-2023 في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلا شوت HALLAND| بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم 15-02-2023 في الدوري الإنجليزي

يلا شوت HALLAND| بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم 15-02-2023 في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية صوب أرضية استاد الإمارات لمشاهدة قمة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي وارسنال arsenal vs man city، مساء اليوم الأربعاء، وذلك لحساب منافسات الجولة الثانية عشر من مؤجلات بطولة الدوري الإنجليزي.

ستكون مباراة ملتهبة بين العملاقين الإنجليزيين في بطولة الدوري، فكلاهما يبحث عن الانتصار من أجل الصدارة والمنافسة بقوة على اللقب.


ارسنال الفريق الذي يظهر بصورة مميزة منذ بداية الموسم، تراجع مستواه في الجولتين الماضيتين، حيث كان قد خسر أمام إيفرتون بهدف دون رد، وتعادل أمام برينتفورد في الجولة الماضية بهدف لكل منهما، وهذا غر مقبول بالنسبة لجمهور الفريق الذي ينافس على اللقب.

ويتربع آرسنال على صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 51 نقطة، جمعهما من 21 لقاء، حيث حقق 16 انتصار و3 تعادلات وخسارتين.

وتعتبر كتيبة المدير الفني ميكيل أرتيتا هذه المباراة بالنسبة له حساة أو موت، فهو لا بد من تحقيق الانتصار من أجل البقاء في الصدارة وتوسيع الفارق مع المتصدر للمنافسة بقوة على اللقب، حيث يعلم المدفعجية أن التعثر سوف يهدد بقائه بالقمة في الجولات المقبلة.


اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي 

على الجانب الأخر، يظهر مانشستر سيتي بصورة جيدة في الفترة الماضية بمسابقة الدوري، فهو حقق الانتصار على أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف وحيد، ولكن قبلها خسر من توتنهام بهدف دون رد.

يتواجد مان سيتي في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، حيث جمعهما من 22 لقاء من ضمنهم 15 انتصار و3 تعادلات و4 هزائم.

وسيكون السيتي أمام فرصة ذهبية اليوم من أجل الدفاع عن لقبه للموسم الثالث تواليًا، حيث بحاجه لتحقيق الانتصار للتساوي مع الخصم بنفس رصيد النقاط والاستمرار في الضغط عليه لخطف الصدارة منه في الفترة المقبلة، ولكن عليه الحذر من لدغات المدفعجية.

مباراة ارسنال ومانشستر سيتي مباراة مانشستر سيتي و ارسنال اليوم مانشستر سيتي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال يلا كوره بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال يلا شوت ارسنال ومانشستر سيتي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ارسنال مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر بث مباشر مباراة ارسنال وليستر سيتي يلا شوت رابط يلا شوت hd مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم مانشستر سيتي ارسنال على يلا شوت

الأكثر قراءة

لينك ماي سيما الجديد: رابط ماي سينما لمشاهدة وتحميل الفلام "رابط مفعل" شاهد الافلام والمسلسلات الحصرية | My cima بدون اعلانات

مشاهدة مباراة مان سيتي اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يلا شوت Arsenal | بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي اليوم 15-02-2023 في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر كورة لايف yalla shoot مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر

مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت || الأسطورة مباراة باريس وبايرن بث مباشر اليوم

يلا شوت Youtube | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم في الدوري الانجليزي | Man City مباشر

عاجل.. مفاجأة حول طلب كولر التعاقد مع بديل "الشناوي"

يلا شوت Messi | بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم 14-02-2023 في دوري ابطال اوروبا