يلا شوت HALLAND| بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم 15-02-2023 في الدوري الإنجليزي

يلا شوت HALLAND| بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم 15-02-2023 في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية صوب أرضية استاد الإمارات لمشاهدة قمة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي وارسنال arsenal vs man city، مساء اليوم الأربعاء، وذلك لحساب منافسات الجولة الثانية عشر من مؤجلات بطولة الدوري الإنجليزي.

ستكون مباراة ملتهبة بين العملاقين الإنجليزيين في بطولة الدوري، فكلاهما يبحث عن الانتصار من أجل الصدارة والمنافسة بقوة على اللقب.



ارسنال الفريق الذي يظهر بصورة مميزة منذ بداية الموسم، تراجع مستواه في الجولتين الماضيتين، حيث كان قد خسر أمام إيفرتون بهدف دون رد، وتعادل أمام برينتفورد في الجولة الماضية بهدف لكل منهما، وهذا غر مقبول بالنسبة لجمهور الفريق الذي ينافس على اللقب.

ويتربع آرسنال على صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 51 نقطة، جمعهما من 21 لقاء، حيث حقق 16 انتصار و3 تعادلات وخسارتين.

وتعتبر كتيبة المدير الفني ميكيل أرتيتا هذه المباراة بالنسبة له حساة أو موت، فهو لا بد من تحقيق الانتصار من أجل البقاء في الصدارة وتوسيع الفارق مع المتصدر للمنافسة بقوة على اللقب، حيث يعلم المدفعجية أن التعثر سوف يهدد بقائه بالقمة في الجولات المقبلة.



اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي

اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي

على الجانب الأخر، يظهر مانشستر سيتي بصورة جيدة في الفترة الماضية بمسابقة الدوري، فهو حقق الانتصار على أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف وحيد، ولكن قبلها خسر من توتنهام بهدف دون رد.

يتواجد مان سيتي في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، حيث جمعهما من 22 لقاء من ضمنهم 15 انتصار و3 تعادلات و4 هزائم.

وسيكون السيتي أمام فرصة ذهبية اليوم من أجل الدفاع عن لقبه للموسم الثالث تواليًا، حيث بحاجه لتحقيق الانتصار للتساوي مع الخصم بنفس رصيد النقاط والاستمرار في الضغط عليه لخطف الصدارة منه في الفترة المقبلة، ولكن عليه الحذر من لدغات المدفعجية.