بث مباشر مانشستر سيتي وأرسنال يلا شوت || مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي MAN CITY الدوري الإنجليزي
بث مباشر مانشستر سيتي وأرسنال يلا شوت || مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي MAN CITY الدوري الإنجليزي
بث مباشر مانشستر سيتي وأرسنال يلا شوت || مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي MAN CITY الدوري الإنجليزي
يترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء الأربعاء موعد مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وكذلك القنوات الناقلة لهذه المواجهة الصعبة والحاسمة نسبيا في صراع البريميرليج.
وقد تشهد المباراة بين السيتي وارسنال تغييرًا كبيرًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل الصراع الشرس والمرتقب على القمة بين الفريقين.
ويدخل أرسنال المباراة وهو متربع على قمة جدول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني حامل اللقب فريق مانشستر سيتي صاحب الـ48 نقطة.
ويراهن مانشستر سيتي على مدربه المخضرم بيب جوارديولا الذي سيواجه تلميذه النجيب ومساعده السابق المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال والذي يقدم موسمًا فوق العادة هذا العام.
ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز:
موعد مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
تنطلق مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عند الساعة التاسعة والنصف مساء 09:30 بتوقيت القاهرة الموافق 10:30 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:30 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي
اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي
ملعب مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
تقام مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب استاد «الإمارات» في العاصمة البريطانية لندن.
القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة:
بي إن سبورتس 3 إتش دي بريميوم beIN Sports 3 HD Premium
قناة بي إن سبورتس beIN 4K HDR
قنوات تنقل مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي تعرف عليها:
Sky Sport Uno Italia
Digi Sport 2 HD Romania
beIN Sports HD 1 English
IRIB Varzesh
SuperSport HD 2 alb
Arena Sport 3 HD Croatia
V Sport Premium HD
Turkmenistan Sport HD
beIN Sports Connect
DAZN 1 Espana HD
Arena Sport 1 HD Premium Serbia
معلق مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا
يقوم المعلق الشهير حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.