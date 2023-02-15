بث مباشر مانشستر سيتي وأرسنال يلا شوت || مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي MAN CITY الدوري الإنجليزي

بث مباشر مانشستر سيتي وأرسنال يلا شوت || مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي MAN CITY الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء الأربعاء موعد مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وكذلك القنوات الناقلة لهذه المواجهة الصعبة والحاسمة نسبيا في صراع البريميرليج.

وقد تشهد المباراة بين السيتي وارسنال تغييرًا كبيرًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل الصراع الشرس والمرتقب على القمة بين الفريقين.

ويدخل أرسنال المباراة وهو متربع على قمة جدول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني حامل اللقب فريق مانشستر سيتي صاحب الـ48 نقطة.

ويراهن مانشستر سيتي على مدربه المخضرم بيب جوارديولا الذي سيواجه تلميذه النجيب ومساعده السابق المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال والذي يقدم موسمًا فوق العادة هذا العام.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز:

موعد مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عند الساعة التاسعة والنصف مساء 09:30 بتوقيت القاهرة الموافق 10:30 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:30 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي

اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي

ملعب مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب استاد «الإمارات» في العاصمة البريطانية لندن.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة:

بي إن سبورتس 3 إتش دي بريميوم beIN Sports 3 HD Premium

قناة بي إن سبورتس beIN 4K HDR

قنوات تنقل مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي تعرف عليها:

Sky Sport Uno Italia

Digi Sport 2 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

IRIB Varzesh

SuperSport HD 2 alb

Arena Sport 3 HD Croatia

V Sport Premium HD

Turkmenistan Sport HD

beIN Sports Connect

DAZN 1 Espana HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia



معلق مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق الشهير حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.