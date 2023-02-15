يلا شوت Man City | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم في الدوري الانجليزي

بث مباشر لمباراة مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وكذلك كافة التفاصيل دقيقة بدقيقة لهذه المواجهة الصعبة والحاسمة نسبيا في صراع البريميرليج.

بث مباراة مشاهدة مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي من هنا:

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يدخل أرسنال المباراة وهو متربع على على قمة جدول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني حامل اللقب فريق مانشستر سيتي صاحب الـ 48 نقطة.

وقد تغير المباراة بين السيتي وارسنال الوضع في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل الصراع الشرس والمرتقب على القمة بين الفريقين.

ويراهن مانشستر سيتي على كوكبة نجومه وعلى رأسهم السفاح هالاند وكذلك مدربه المخضرم بيب جوارديولا والذي سيواجه تلميذه النجيب ومساعده السابق المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق ارسنال والذي يقدم موسما فوق العادة هذا العام، ومعه كتيبة نجوم أرسنال الشباب الذي أجبروا الجميع على احترامهم هذا الموسم.



مباراة أرسنال وتوتنهام في الدورى الإنجليزى - صورة أرشيفية

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز:

موعد مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عند الساعة التاسعة والنصف مساء 09:30 بتوقيت القاهرة الموافق 10:30 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:30 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي

اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة:

بي إن سبورتس 3 إتش دي بريميوم beIN Sports 3 HD Premium

قناة بي إن سبورتس beIN 4K HDR

قنوات تنقل مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي تعرف عليها:

Sky Sport Uno Italia

Digi Sport 2 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

IRIB Varzesh

SuperSport HD 2 alb

Arena Sport 3 HD Croatia

V Sport Premium HD

Turkmenistan Sport HD

beIN Sports Connect

DAZN 1 Espana HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

أرسنال ضد مانشستر سيتي

معلق مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق الشهير حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال بقيادة الإسباني ميكيل ارتيتا تشكيل فريقه لمباراة مانشستر سيتي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء على ملعب ستاد الإمارات، ضمن مؤجلات الجولة رقم 12، من عمر بطولة الدوري الانجليزي

تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: زينشينكو، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايش، تومياسو

وسط الملعب: مارتن أوديجارد، جورجينيو، جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: مارتنيلى، نيكيتاه، بوكايو ساكا.

ويحتل فريق أرسنال المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي برصيد 51 نقطة وذلك بعدما خاض 21 مباراة من عمر البطولة.