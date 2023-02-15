مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم بث مباشر كورة لايف | مشاهدة مباراة مان سيتي مباشر beIN Sport

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم بث مباشر كورة لايف | مشاهدة مباراة مان سيتي مباشر beIN Connect

beIN كونكت يتيح بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2022/2023، يبحث عنه عشاق كرة القدم حول العالم كله، وذلك مع انطلاق قمة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بين فريق أرسنال المتصدر، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتسهيلا على جماهير كرة القدم، والراغبين في مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، نقدم لكم عبر السطور التالية موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2022/2023، وكذلك القنوات الناقلة للمباراة، والتشكيل المتوقع لكل فريق، قبل بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم، بنادي أرسنال نظيره مانشستر سيتي على ملعب الإمارات، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

وسوف تشهد المباراة صراع من نوع خاص على من يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أرسنال الراغب في الحفاظ على قمة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، ومانشستر سيتي الذي يطمح في العودة إلى مكانه المفضل، المركز الأول، بعد الانتصارات الأخيرة، التي أدت إلى احتلاله المركز الثاني برصيد 48 نقطة، خاصة بعد نجاحه في تحقيق لقب البريميرليج آخر نسختين.

وعن موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2022/2023، فإن أحداث اللقاء سوف تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات.



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بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبرbeIN كونكت

تتيح مجموعة قنوات بي إن سبورت، بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، وذلك عبر تطبيق beIN كونكت التي أطلقته في الآونة الأخيرة، ويمكنك تنزيل تطبيق beIN كونكت، من خلال متجر بلاي لأجهزة الأندرويد، وكذلك آبل ستور لحاملي أجهزة الآيفون.

ومن ثم الاشتراك في واحدة من الباقات الرياضية التي تقدمها، والدفع بشكل شهري، وذلك لمشاهدة مباشرة مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وكذلك مشاهدة جميع المباريات التي تنقلها مجموعة بين إن سبورت القطرية، في مختلف المسابقات الرياضية حول العالم.

القنوات الناقلة لبث مباشر مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

وبشأن القنوات الناقلة لبث مباشر مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، فإن مجموعة قنوات بين سبورت، الناقل الرسمي والحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم، بالإضافة لإذاعة جميع المباريات التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتنقل مشاهدة مباشرة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، لجميع عملائها ومتابعيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر قناتها بين سبورت بريميوم 2 المشفرة.

ونرصد لكم فيما يلي، تردد قناة beIN Premium 2 HD لبث مباشر مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي.

تردد قناة beIN Premium 2 HD

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

الجودة: HD

مشفرة

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي

يتوقع أن يختار الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي، مكون من:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل.

خط الدفاع: بين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال

قد يختار بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال، مكون من:

حراسة المرمى: إديرسون مواريش.

خط الدفاع: ناثان آكي - إيمريك لابورت - روبين دياز - كايل والكر.

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا.

الهجوم: رياض محرز - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند.

وكانت قد شهدت الأيام الماضية شكوك حول مشاركة المهاجم النرويجي، إيرلينج هالاند هداف فريق مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي، بعد الإصابة التي لحقت به في المباراة الماضية، ولكن أشارت التقارير الطبية، شفائه وينتظر مشاركته في مواجهة الليلة، وفق الرؤية الفنية للجهاز الفني.

وتعد هذه المواجهة بين أرسنال ومانشستر سيتي، الثانية خلال الموسم الحالي، حيث تقابل الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت المباراة بفوز كتيبة بيب جوارديولا بهدف دون مقابل.

ويتفوق الجانرز على فريق مانشستر سيتي، في المواجهات التاريخية المباشرة، حيث واجه الفريقين بعضهما البعض، في 132 مباراة، ونجح أرسنال في الانتصار خلال 63 مناسبة، بينما كان التعادل حاسما في 33 مباراة، وجاء الفوز لصالح مانشستر سيتي في 36 لقاء.

كما أن الجماهير، تنتظر هذه المباراة بصفة خاصة، باعتبارها مواجهة من العيار الثقيل، بين الأستاذ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والتلميذ مايكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال.