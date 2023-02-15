ads

تراجع أسعار الذهب وسط مخاوف حيال الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع صعود الدولار بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر 2021 مما زاد مخاوف المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1845.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش، بعدما هوت لأدنى مستوياتها منذ أوائل يناير كانون الثاني يوم الثلاثاء. وخسرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1856.60 دولار.

ويثني ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين عن وضع أموالهم في أصول لا تدر عائدا مثل الذهب.

وقال مات سيمسون، محلل الأسواق الكبير لدى (سيتي إندكس)، "من المرجح أن يؤثر أي تشديد آخر للسياسة النقدية على الذهب في المستقبل المنظور".

وأضاف "لكن مع تباطؤ الزخم النزولي بالسوق وإغلاق الذهب مستقرا (أمس الثلاثاء) بالرغم من ارتفاع التضخم ربما يواجه المسار نقاط مقاومة أقل (ويتجه إلى) ارتفاع طفيف عن المستويات الحالية".

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة الشهر الماضي تماشيا مع التوقعات. وفي 12 شهرا حتى يناير كانون الثاني، ارتفع المؤشر 6.4 بالمئة وهي أقل زيادة منذ أكتوبر تشرين الأول 2021 لكنها أعلى قليلا مما كان متوقعا.

وقال مسؤولون بالمركزي الأمريكي يوم الثلاثاء إن البنك يحتاج للاستمرار في زيادة أسعار الفائدة تدريجيا للتغلب على التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت أسعار الفضة في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.74 دولار للأوقية وخسر البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 927.06 دولار وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1493.76 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس آب 2019 في الجلسة الماضية.

أسعار الذهب سعر الدولار البنك المركزى الأمريكى

الأكثر قراءة

لينك ماي سيما الجديد: رابط ماي سينما لمشاهدة وتحميل الفلام "رابط مفعل" شاهد الافلام والمسلسلات الحصرية | My cima بدون اعلانات

مشاهدة مباراة مان سيتي اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يلا شوت Arsenal | بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي اليوم 15-02-2023 في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر كورة لايف yalla shoot مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر

مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت || الأسطورة مباراة باريس وبايرن بث مباشر اليوم

يلا شوت Youtube | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم في الدوري الانجليزي | Man City مباشر

عاجل.. مفاجأة حول طلب كولر التعاقد مع بديل "الشناوي"

يلا شوت Messi | بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم 14-02-2023 في دوري ابطال اوروبا