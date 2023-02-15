فى اليوم العالمى للإذاعة هبه عبدالعزيز: الإذاعة لازالت من الأدوات المؤثرة للقوى الناعمة

الفجر الرياضي
هبه عبدالعزيز
هبه عبدالعزيز

قالت الإعلامية والكاتبة الصحفية هبه عبدالعزيز فى اليوم العالمى للإذاعة، والذى تحتفل به منظمة اليونسكو هذا العام تحت شعار  “الإذاعة والسلام"،  أن الأحتفال يتزامن مع مرور 88 عاما على إنطلاق الإذاعة المصرية، وأعقبت: ولعلها فترة زمنية طويلة جدا من حيث الوقت وأيضا كانت ثرية جدا من حيث الأحداث التى شهدتها وقامت بتغطيتها طول كل هذه السنوات الماضية سواء على السياسية منها أم الاجتماعية والثقافية،الداخلية والإقليمية والعالمية كذلك.
وقالت عبد العزيز  ان الاذاعة لازالت من العناصر الاساسية للقوى الناعمة المؤثرة للدول.
كما أثنت عبد العزيز على إختيار المنظمة لقيمة السلام كشعار لهذا العام، وأعربت عن دعمها لهذا الشعار، حيث أوضحت حسب تعبيرها: فكم يحتاج العالم من حولنا للمزيد والمزيد من سبل السلام، الإذاعة بالفعل تشكل سيبل هام جدا فى هذا الصدد، وأرى أنها لازالت قادرة على المساهمة فى نشر المزيد من قيم السلام وذلك من خلال دورها فى مد الأفراد والجماهير بالمعلومات، وتقريب وجهات النظر عن طريق إجراء الحورات الهادفة التى تصب فى مصلحة الإنسانية والبشرية، كما أنها تستطيع أن تسهم فى نشر السلام أيضا من خلال فقراتها الترفيهية الخفيفة سواء تلك الموجهة للشباب أو النساء تحديدا مما يخفف من أعباء وضغوطات الحياة اليومية من خلال الاستمتاع بجرعات فنية ورياضية مدروسة بحيث تتماشى مع المزاج العام والسائد للمواطنيين.

وعندما طلبنا منها فى اليوم العالمى للإذاعة  توجيه كلمة فقالت:

أود أن أقول كل عام  وأنا وكل زملائي من الإعلاميين والإذاعيين تحديدا بكل خير  و مهنية ومصداقية وحرية وتألق وتجدد ونجاح فى تقديم خدمة حقيقية مفيدة للجماهير  ومنتج إعلامى.

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