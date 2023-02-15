إجراء القرعة العلنية رقم 26 لمستحقي السكن البديل من أهالي جزيرة الوراق ومطار إمبابة



قال المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، بإنه تم إجراء القرعة العلنية لـ20 وحدة سكنية بديلة بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ومنطقة مطار إمبابة، لمستحقيها من أهالي جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص، موضحًا بها رقم العمارة ورقم الوحدة والمنطقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.



وأضاف المهندس أسامة شوقي، أن هذه القرعة هي القرعة السادسة والعشرون، لمحور الوحدات البديلة لأهالي جزيرة الوراق، لافتًا إلى أنه يتم بعد الانتهاء من إجراء القرعة العلنية، وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين.



وقال رئيس جهاز الوراق الجديدة، إن المستفيدين أقدموا بأنفسهم على اختيار أوراق الاقتراع المدون بها تفاصيل تشمل أرقام الوحدات والعمارات، مضيفًا أن الوحدات البديلة بمساحة 90 مترًا مربعا نموذج 3 غرف وصالة.



وفي سياق متصل، أضاف المهندس أسامة شوقي، أنه جار تنفيذ عدد من الأبراج السكنية (الإسكان البديل) بمدينة الوراق الجديدة بنسب تنفيذ متقدمة، لمن يرغب من السكان فى العودة إلى الجزيرة بعد تطويرها، بجانب تنفيذ مختلف الأعمال لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى حديث بها، من أجل الارتقاء بالمستوى العمرانى للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الوراق الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، والتي تتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المساحة المعمورة من 7 % إلى 14 %.

