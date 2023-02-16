"بمساعدة أبو ريدة".. فيفا ينقذ الزمالك من ورطة قيد الصفقات الجديدة

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة

 

لا يزال الحديث متواصل عن أزمة نادي الزمالك قي الفترة الأخيرة، والخاصة بأزمة القيد الخاصة بالصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أوقف تسجيل صفقات الأبيض الجديدة، بسبب تراكم مبالغ ومديونيات ضخمة على النادي لم تسد حتى الآن.

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- فيفا ينقذ الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سوف يوافق على قيد صفقات الزمالك الجديدة، التي فشل في قيدها بسبب المديونية".

- بشرة سارة حول قيد صفقات الزمالك

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق، تدخل من أجل العمل على حل الأزمة، بالإضافة إلى أن فيفا يميل إلى مشاركة اللاعبين".

وأختتم أمير هشام: "حال موافقة فيفا على قيد صفقات الزمالك، سيكون قرار صعب على الاتحاد المصري في ظل عدم تسوية القلعة البيضاء ديونها مثل باقي الأندية".

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