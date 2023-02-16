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أسعار الدواجن اليوم..الكيلو يبدأ من 80 جنيهًا

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت اسعار الدواجن بالمزرعة والاسواق، اليوم الخميس 16 فبراير 2023، بعدما شهدت ارتفاعات محدودة على مدار الايام الماضية بسب ارتفاع أسعار الاعلاف، مع تاكيد الحكومة على ضخ كميات جديدة منها بالاسواق قريبا لضبط  الاسعار.

أسعار الدواجن اليوم بالمزرعة:

وسجل اسعار الدواجن اليوم بأرض المزرعة استقرار حيث جاء كالأتي:

سعر الدواجن البيضاء بلغ الكيلو  77 جنيها بالمزرعة.

سعر كيلو الدجاج الساسو 96 جنيها بالمزرعة.

سعر الكتكوت يتراوح بين 23 إلى 28 جنيها.

سعر البط المسكوفي يتراوح بين 29 إلى 30 جنيها بالمزعة.

سعر الامهات الحمراء بياض 72 جنيها للكيو.

أسعار الدواجن بالأسواق اليوم:

وقد تباينت اسعار الدواجن بالأسواق اليوم حيث بدأت الاسعار من 80 جنيها للكيلو.

وجاءت اسعار الدواجن بالاسواق كالأتي:

سعر كيلو الدواجن يتراواح بين 84 إلى 85 جنيها.

سعر كيلو الفيلية 170 جنيها.

سعر كيلو شيش 160 جنيها.

سعر الهايكل ارتفع إلى 47 جنيها.

 سعر الدبابيس 100 جنيها.

سعر الكبد والقوانض 75 جنيها.

 

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