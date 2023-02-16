تفاصيل حملة تموينية تحرر محاضر بالجملة وتتحفظ علي 4 أطنان دقيق

تشهد محافظة الدقهلية استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق المحافظة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار.

الحملات تضبط العديد من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن المنصورة ودكرنس وشربين وطلخا وتمي الامديد وميت غمر..

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات..

ففي محافظة الدقهلية، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار..

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة...

حملات

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 52 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها...

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة دكرنس وشربين وطلخا وتمي الامديد وميت غمر وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 22 محضر نقص وزن و10 محاضر تصرف فى دقيق ( بكمية قدرها 87شيكارة و5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحضر عدم وجود ميزان ومحضر بيع بأزيد من السعر ومحضر توقف عن الإنتاج و4 محاضربيع اسطوانة غاز اعلي من السعر الرسمى و3 محاضر عدم إعلان عن الاسعار و2 محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحضر تجميع سلع تموينية ومحضر ذبح خارج السلخانة ومحضر سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 60 كرتونة سناكس و40 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وفي ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء.. حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة المنصورة باشراف ومتابعة رحاب المزين رئيس المركز والمدينة ومصاحبة محمد صابر نائب رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة وبنطاق حي غرب المنصورة باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس الحي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.