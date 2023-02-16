إصدار العدد الأربعين من مجلة المسرح- الإصدار السادس

صدر العدد الأربعون من الإصدار السادس لمجلة المسرح، وذلك بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ورئاسة تحرير الناقد المسرحي الكبير عبد الرازق حسين.

تفاصيل العدد الجديد من مجلة المسرح

يضم العدد الجديد من مجلة المسرح، دراسة مهمة أعدها الدكتور عمرو دوارة عن البرامج التي تناولت فن المسرح منذ إنشاء الإذاعة المصرية في مايو ١٩٣٤، وافتتاح التليفزيون في يوليو ١٩٦٠، ويوثق لأول مرة كل البرامج التي تم تقديمها، الإعداد والإخراج والمحتوى والتأثير في جميع الشبكات الإذاعية، والقنوات التليفزيونية بما فيها الإقليمية.

كما يضم العدد أيضا ملف بالصور عن افتتاح وزيرة الثقافة لمتحف رموز ورواد الفن المصري، وتكتب تغريد حسن عن إهداء مقتنيات عبد الحليم حافظ لمتحف "رموز وروادالفنالمصر"، وحوار مع محمد شبانة ابن شقيق حليم، ودراسة للدكتور أسامة أبو طالب حول المسرح والديمقراطية، من خلال رؤية تناقش درجة استجابة المسرح للديمقراطية ومساحة تأثره وتأثيره خلال فترات تاريخية مختلفة، ويكتب أحمد عجيبة شهادة عن الدكتور أحمد سخسوخ، فيلسوف الدراما والمبدع البورسعيدي، ويقدم ناصر العزبي دراسة تطبيقية حول أعمال المخرج أحمد البنهاوي، ومساحة تأثيره كمبدع في مسرح الثقافة الجماهيرية.

ويكتب بيشوي برسوم عن ٢٠ عاما لمهرجان الكرازة المرقسية، بالإضافة لحوار محمود قنديل مع الفنانة "نادية رشاد" حول مشوارها كمبدعة وكاتبة.

الدكتور سيد علي يكتب في ذكرى المسرح عن أم كلثوم

وفي ذاكرة المسرح يكتب الدكتور سيد علي إسماعيل عن سلطانة الطرب "أم كلثوم" ومشاركتها في مشوارها الفني في العروض المسرحية كمطربة، ودورها في الترويج لفن المسرح والعلاقة بين هذا اللقب، وما اشتهرت به منيرة المهدية، ويكشف كواليس مهمة عن تاريخ "أم كلثوم" في فن المسرح.

ويقدم عبد الهادي شعلان قراءة نقدية لمسرحية "طرفة بن العبد" المستلهمة من التراث العربي للأديب النوبي أنور جعفر، كما يقدم الدكتور محمود سعيد، قراءة نقدية لمسرحية ترام الرمل لميسرة صلاح الدين، ويكتب أحمد عبد الرازق أبو العلا دراسة عن كوميديا بدايات القرن العشرين، وتحت عنوان ٤٣ عاما على رحيل جان بول سارتر، تكتب إخلاص عطالله عن فلسفته ومسرحه وتأثيره على المسرح الحديث.

ويكتب أشرف فؤاد عن حتشبسوت الأنشودة الخالدة التي لا تموت، وتكتب منار خالد عن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان المسرح الصحراوي، الذي أقيم في مدينة الشارقة بدولة الإمارات.