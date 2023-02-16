المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»

أعلنت اليوم كلًا من المجموعة المالية هيرميس وشركة «بالم هيلز للتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه.

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:

تبلغ قيمة الشريحة "A" 105.27 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة "B" 232.87 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة "C" 299.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإتمام صفقة إصدار سندات التوريق لصالح «بالم هيلز» الرائدة قي قطاع التطوير العقاري بمصر. وقد شهد طرح السندات إقبالًا كبيرًا من المستثمرين بسبب الثقة التي تحظى بها «بالم هيلز» منذ تأسيسها، فضلًا عن رغبة المستثمرين في الاستفادة من الهيكل الفريد للطرح وسياسة التسعير المميزة. وأكدت حمدي أن المجموعة تعتزم توسيع قدراتها في سوق ترتيب وإصدار الدين، فضلًا عن التزامها بتقديم حلول مصممة خصيصًا لأبرز الشركاء، ومن بينهم شركة «بالم هيلز»، وذلك سعيًا لتعظيم الاستفادة من باقة المنتجات والخدمات المالية المتكاملة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، أعرب طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز عن سعادته بمواصلة البناء على الإنجازات المحققة من خلال ذلك التعاون الممتد بين كلا المؤسستين، وذلك من خلال الإتمام الناجح لإصدار سندات التوريق. وأشار طنطاوي إلى أن إجمالي محفظة أوراق القبض منذ إطلاق برنامج إصدار السندات عام 2016 وحتى إتمام هذه الصفقة قد بلغت 7.2 مليار جنيه ضمن استراتيجية الشركة للحصول على سيولة نقدية من خلال محفظة أوراق القبض بما يتيح لها تسريع الجداول الزمنية لتسليم الوحدات إلى العملاء. وقد نجحت الشركة في جني ثمار هذه الاستراتيجية خلال عام 2022 حيث تمكنت من تسريع وتيرة الإنشاءات وتطوير الوحدات بمختلف مشروعاتها.

يذكر أن «بالم هيلز» قد وقعت اتفاقية مع «ڤاليو»، المنصة الرائدة في حلول تكنولوجيا الخدمات المالية وتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتقديم حلول تمويل ميسرة لسداد رسوم صيانة الوحدات السكنية بالساحل الشمالي لعملاء بالم هيلز في مشروعي «هسيندا باي» و«هسيندا وايت» بالإضافة إلى بالم هيلز أكتوبر. ويأتي ذلك على خلفية جهود المجموعة لتعزيز أوجه التضافر والتعاون بين مختلف شركاتها التابعة حتى تقدم لعملائها من الشركات والأفراد باقة متكاملة من الخدمات الشاملة التي تلبي مختلف احتياجاتهم المالية.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات خلال عام 2022 وذلك لمجموعة من الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة «مصر إيطاليا» بقيمة 986 مليون جنيه، وإتمام الصدار السابع لسندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان بقيمة 200.6 مليون جنيه. وواصلت المجموعة المالية هيرميس تحقيق نجاحات غير مسبوقة حيث تمكنت من إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة «سيرا للتعليم» بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه في مصر.