نجم الزمالك السابق يكشف ضرورة أسباب فوز الفارس الأبيض على المريخ السوداني

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

قال هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن  خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة المريخ السوداني ببطولة دوري أبطال افريقيا بنفس الأداء والروح التي كان يتمتع بها الفريق في مبارة سموحة يستطيع حينها الفوز على الأراضي السودانية.

نجم الزمالك السابق يكشف ضرورة أسباب فوز الفارس الأبيض

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف إم، أن المباراة صعبة تحتاج إلى الاصرار والتركيز العالي، ولاعبي الزمالك يشعرون بالمسؤلية في هذه المواجهة، وهناك خطورة على الفريق في حالة خسارة هذه المباراة لأن الفريق سيبتعد على تحقيق اللقب وبالتالي يجب تحقيق نتيجة طيبة.


وأضاف، أن نجوم الزمالك صغار السن أصبح لديهم بصمة والزمالك يحتاج هذه الفترة إلى التكاتف.


ويحل الزمالك ضيفا على المريخ السوداني غدا الجمعة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة لي اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

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وتنقل مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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