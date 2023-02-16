الدولار يواصل ارتفاعاته أمام باقي العملات

مع توقعات رفع الفيدرالي اسعار الفائدة

ارتفع الدولار يوم الخميس بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية التي دعمت متانة أكبر اقتصاد في العالم، مما عزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لا يزال أمامه المزيد من رفع الفائدة.

أما الدولار الأسترالي فقد هبط بعدما أظهرت بيانات يوم الخميس تراجعا مفاجئا للتوظيف في يناير كانون الثاني، للشهر الثاني على التوالي، في حين قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ مايو أيار.

وهبط الدولار الأسترالي في أعقاب ذلك بأكثر من 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوى خلال يوم عند 0.6868 دولار، وسجل في أحدث تداول 0.6872 دولار.

في غضون ذلك انتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية بشدة في يناير كانون الثاني، بعد انخفاضها شهرين متتاليين، مدفوعة بمشتريات السيارات وسلع أخرى، حسبما أفادت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء.

وارتفع الدولار بعد صدور البيانات وظل متمسكا بمعظم تلك المكاسب يوم الخميس، إذ صعد مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.07 بالمئة إلى 103.87، بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.11 في الجلسة السابقة.

واستقر اليورو عند 1.0687 دولار، في حين هبط الدولار النيوزيلندي 0.28 بالمئة إلى 0.6263 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.19 بالمئة إلى 1.2015 دولار بعدما تراجع أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع الين بشكل طفيف إلى 134.07 مقابل الدولار، بعد أن حصل على بعض الدعم من ترشيح كازو أويدا محافظا جديدا للبنك المركزي، مما أثار توقعات السوق لأن يضع حدا لأسعار الفائدة المنخفضة بشدة في اليابان في وقت أقرب مما كان متوقعا.