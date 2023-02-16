بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

يلا شوت برشلونة ضد مانشستر يونايتد | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16-02-2023 في الدوري الأوروبي

يلا شوت برشلونة ضد مانشستر يونايتد | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16-02-2023 في الدوري الأوروبي

بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي التي يستضيفها ملعب سبوتيفاي كامب نو. إذ تعتبر منافسة قوية بين برشلونة ومانشستر يونايتد في الجولة 16 من الدوري الأوروبي. نظرًا لأداء كلا الفريقين المميز في المباريات السابقة ورصيدهما الإيجابي، لذلك خصصنا لكم مقالنا التالي عبر بوابة الفجر لمشاهدة البث المباشر بين الفريقين، كما سنتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في السوبر الاوروبي

يمكنك متابعة مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة عبر شبكة بي إن سبورت الرياضية القطرية فهي الناقل الحصري لهذه المباراة في الشرق الأوسط.

إليك تردد قناة بي إن سبورت إحدى القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي على النحو التالي:

تردد بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11031.

أما الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد بي إن سبورت على القمر الصناعي سهيل سات:

التردد: 11547.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

بالإضافة إلى ذلك معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في السوبر الاوروبي

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في السوبر الاوروبي يوم الخميس 2023/2/16 عند تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، كذلك عند الساعة 7:45 بتوقيت مصر.

كم باقي على بدء مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في السوبر الاوروبي

إن الوقت الباقي لبدء مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بتوقيت المملكة العربية السعودية كما يلي:

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

00 يوم و07 ساعة و37 دقيقة و42 ثانية

كم مرة دخل برشلونة الدوري الأوروبي؟

دخل برشلونة الدوري الأوروبي 12 مرة.

ما هو أعظم نادي في إنجلترا؟

مانشستر يونايتد أكثر الأندية فوزًا بلقب الدوري الإنجليزي.

وفي نهاية مقالنا قدمنا لكم رابط بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي كما تعرفنا على موعد المباراة والقنوات الناقلة لهذه المباراة النارية. حيث يحتل برشلونة المركز الثالث في دوري أوروبا، ويملك مانشستر يونايتد نقاط إيجابية جيدة من مبارياته السابقة في الدوري.