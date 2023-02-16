بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

يلا شوت برشلونة ضد مانشستر يونايتد | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16-02-2023 في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
بث مباشر مشاهدة
بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

يلا شوت برشلونة ضد مانشستر يونايتد | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16-02-2023 في الدوري الأوروبي

يلا شوت برشلونة ضد مانشستر يونايتد | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16-02-2023 في الدوري الأوروبي

بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي التي يستضيفها ملعب سبوتيفاي كامب نو. إذ تعتبر منافسة قوية بين برشلونة ومانشستر يونايتد في الجولة 16 من الدوري الأوروبي. نظرًا لأداء كلا الفريقين المميز في المباريات السابقة ورصيدهما الإيجابي، لذلك خصصنا لكم مقالنا التالي عبر بوابة الفجر لمشاهدة البث المباشر بين الفريقين، كما سنتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في السوبر الاوروبي

يمكنك متابعة مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة عبر شبكة بي إن سبورت الرياضية القطرية فهي الناقل الحصري لهذه المباراة في الشرق الأوسط.

إليك تردد قناة بي إن سبورت إحدى القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي على النحو التالي:

تردد بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات:
التردد: 11031.
أما الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
كذلك معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد بي إن سبورت على القمر الصناعي سهيل سات:
التردد: 11547.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
بالإضافة إلى ذلك معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

 

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

 

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في السوبر الاوروبي

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في السوبر الاوروبي يوم الخميس 2023/2/16 عند تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، كذلك عند الساعة 7:45 بتوقيت مصر.

كم باقي على بدء مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في السوبر الاوروبي

إن الوقت الباقي لبدء مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بتوقيت المملكة العربية السعودية كما يلي:

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

00 يوم و07 ساعة و37 دقيقة و42 ثانية

كم مرة دخل برشلونة الدوري الأوروبي؟

دخل برشلونة الدوري الأوروبي 12 مرة.

ما هو أعظم نادي في إنجلترا؟

مانشستر يونايتد أكثر الأندية فوزًا بلقب الدوري الإنجليزي.

وفي نهاية مقالنا قدمنا لكم رابط بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي كما تعرفنا على موعد المباراة والقنوات الناقلة لهذه المباراة النارية. حيث يحتل برشلونة المركز الثالث في دوري أوروبا، ويملك مانشستر يونايتد نقاط إيجابية جيدة من مبارياته السابقة في الدوري.

مانشستر يونايتد برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباراة برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر

الأكثر قراءة

عاجل| أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط مع استقرار الدولار مقابل الجنيه

مشاهدة مباراة مان سيتي اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

"منقذ الطليان".. ريال مدريد على بُعد خطوات من خليفة بنزيما

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر كورة لايف yalla shoot مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر

عاجل.. الخطيب يفاجئ جماهير الأهلي بقرار مثير قبل مواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت || الأسطورة مباراة باريس وبايرن بث مباشر اليوم

عاجل.. الحكم علي 4 متهمين بـ "أحداث مجلس الوزراء"

يلا شوت Messi | بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم 14-02-2023 في دوري ابطال اوروبا