يلا شوت Youtube | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الأوروبي | برشلونة مباشر

يلا شوت Youtube | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الأوروبي | برشلونة مباشر، يهتم محبي كرة القدم العالمية بمتابعة الدوريات الأوروبية، أخرها مبارايات بطولة الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، ومنها مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، المقرر إقامتها اليوم، في ملعب سبوتيفاي كامب نو الإسباني، ويتساءل البعض عن كيف تشاهد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم؟

كيف تشاهد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم؟

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يلا كورة، وفي السطور التالية، نوضح كيف تشاهد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم؟، والتي يمكن مشاهدتها اليوم عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، والتي تختص بإذاعة الدوريات الأوروبية، وتذاع مباراة اليوم عبر قناة beIN sports 1 HD premium

تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium

- التردد: 11013.

- الاستقطاب: أفقي H.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: HD مشفرة.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

موعد مباراة برشلونة ومانشستر

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، يلتقي فريق برشلونة مع مانشستر يونايتد مساء اليوم الخميس في منافسات الدوري الأوروبي، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16، إذ يحل الثاني ضيفًا على برشلونة في ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وتنطلق مباراة برشلونة ومانشستر الليلة في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر، إقامة مباراة الإياب يوم الخميس 23 فبراير 2022 على ملعب «أولد ترافورد» معقل مانشستر يونايتد.