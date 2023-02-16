يلا شوت beIN CONNECT اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراةبرشلونة ومانشستر يونايتد لايف اليوم في الدوري الأوروبي

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بث مباشر مشاهدة مباراةبرشلونة ومانشستر يونايتد لايف اليوم ف

يلا شوت beIN CONNECT اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراةبرشلونة ومانشستر يونايتد لايف اليوم في الدوري الأوروبي، ويخوض فريق برشلونة  الإسبانى، مواجهة نارية عندما يلتقى مع نظيره مانشستر يونايتد، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء غدا الخميس، ضمن منافسات ذهاب ملحق دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتكشف الإحصائيات أن فريق برشلونة تقابل مع مانشستر يونايتد 13 مرة سابقة فى مختلف البطولات، لكن تعد هذه المرة هى الأولى التى يتقابلان فيها وجها لوجه فى الدوري الأوروبي.

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد لايف اليوم في الدوري الأوروبي، وخلال هذه المواجهات، نجح الفريق الكتالونى فى تحقيق الفوز خلال 6 مواجهات، مقابل 3 انتصارات فقط للشياطين الحمر، فيما انتهت 4 مباريات بينهما بالتعادل.

 مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد لايف، ونجح لاعبى فريق برشلونة فى تسجيل 24 هدفا خلال هذه المواجهات، فيما أحرز فريق مانشستر يونايتد 15 هدفا فى شباك الفريق الكتالونى.

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ومن أبرز المواجهات التى جمعت بين فريقي برشلونة ومان يونايتد، نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين نسخة 2008-2009، ونسخة 2010-2011، ونجح البلوجرانا فى تحقيق الفوز فى المرتين بهدفين دون مقابل، وثلاثة أهداف لهدف على الترتيب.

من ناحية أخرى، عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه الثمين على مضيفه فريق فياريال، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين، في الموسم الحالي 2022-2023.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 56 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة، عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد الوصيف برصيد 45 نقطة.

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