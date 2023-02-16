مشاهدة مباراة مان يونايتد اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد قبل مباراتهما المرتقبة في ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويصنف برشلونة ومانشستر يونايتد كأحد أهم الأقطاب في كرة القدم الأوروبية، بتاريخ كبير وواسع ترك بصمته على عالم الساحرة المستديرة، وبشعبية جارفة في شتى بقاع العالم.

وشهدت البطولات الأوروبية مواجهات كبيرة بين النادي الكتالوني ونظيره الإنجليزي، في مباريات أقل ما توصف بالممتعة على كافة الأصعدة.

المؤكد أن كافة مواجهات الفريقين كانت ممتعة ومثيرة على مختلف الأصعدة، ومن ينسى نهائي دوري أبطال أوروبا التاريخي بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في 2009 بالأولمبيكو في روما.

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وسيتواجه عملاقا إسبانيا وإنجلترا مرة أخرى، هذه المرة في الدوري الأوروبي، وتحديدًا في ملحق دور الـ16 بعد فشل برشلونة في عبور مجموعات دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي.

وقبل القمة المرتقبة، نتعرف سويًا في "العين الرياضية" على تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد.

ما تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا؟

سبق وأن التقى برشلونة مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا في 10 مناسبات سابقة.

يُظهر التاريخ أن الأفضلية كبيرة للنادي الإسباني، حيث فاز في 5 مباريات، مقابل واحدة فقط لليونايتد، مع التعادل في أربع مواجهات.

كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وكانت آخر مواجهة قد جمعت الفريقين على ملعب كامب نو عام 2019، وفاز البارسا حينها 3-0 في إياب ربع النهائي.

تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

فوز برشلونة: 5

التعادل: 4

فوز مانشستر يونايتد: 1

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ما تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي؟

دُمجت بطولة كأس الكؤوس الأوروبية في كأس الاتحاد الأوروبي عام 1999، وتغير اسم الأخيرة لاحقًا ليصبح "الدوري الأوروبي" لأسباب تسويقية.

وخلال كأس الكؤوس الأوروبية، التقى برشلونة ومانشستر يونايتد 3 مرات، كانت الغلبة هنا للنادي الإنجليزي على عكس دوري الأبطال.

يلا كورة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وفاز مانشستر يونايتد مرتين، إحداهما في النهائي عام 1991، مقابل انتصار واحد لبرشلونة.

وسيخوض برشلونة واليونايتد أول مباراة في الدوري الأوروبي بمسماه الجديد عام 2023 في ملحق دور الـ16.

تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

فوز مانشستر يونايتد: 2

فوز برشلونة: 1

ما تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد؟

التقى برشلونة مع مانشستر يونايتد في 13 مناسبة سابقة، كانت بدايتها في مارس/ آذار 1984 في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية.

في المباراة الأولى فاز برشلونة بهدفين دون رد، ولكن في الإياب سحق النادي الإنجليزي ضيفه بثلاثية مقابل لا شيء وخطف بطاقة التأهل في أولد ترافورد.

ثالث المواجهات جمعت بينهما في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1991، ونجح مانشستر يونايتد في الفوز بهدفين لهدف والتتويج باللقب.

منذ ذلك التاريخ وتحولت المواجهات بينهما إلى دوري أبطال أوروبا فقط، وكانت أول مباراة جمعتهما في ذات الأذنين عام 1994 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق بدور المجموعات.

وإيابًا سحق برشلونة نظيره الإنجليزي بأربعة أهداف نظيفة، وفي 1998 تكررت المواجهة بالمجموعات، وانتهت المباراتان بالتعادل الإيجابي 3-3.

غياب طويل ثم حدثت العودة في نصف نهائي الأبطال 2007-2008، حيث تعادل الفريقان سلبيًا ذهابًا، وفاز المانيو إيابًا بقذيفة بول سكولز التاريخية.

بعدها التقى الفريقان في نهائي 2009 و2011 وكانت الغلبة للبرسا في المواجهتين بقيادة بيب جوارديولا.

أما آخر المواجهات بينهما فكانت في ربع نهائي دوري الأبطال 2018-2019، وفاز برشلونة ذهابًا بهدف نظيف، وإيابًا بثلاثية نظيفة.

هكذا، يصبح إجمالي مواجهات الفريقين 13 مباراة، الفوز من نصيب برشلونة في 6 مواجهات، مقابل 3 لمانشستر يونايتد، مع التعادل في أربع مناسبات.

تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد