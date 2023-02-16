مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة مباشر beIN Sport، مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2022/2023، ينتظره عشاق كرة القدم العالمية، وذلك مع بداية مباريات ملحق الدوري الأوروبي، اليوم الخميس.

وحرصا من بوابة الفجر على نقل كافة أخبار الكرة العالمية، نقدم لكم خلال السطور التالية، موعد مباراة برشلونة والمان يونايتد، وتردد القنوات الناقلة للمباراة، والتشكيل المتوقع لكل فريق.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2022/2023

يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفا ثقيلا على ملعب الكامب نو، عندما يواجه نظيره فريق برشلونة، في ذهاب ملحق الدور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2022/2023، كما تحدد موعد مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد، لتنطلق اليوم في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتأهل النادي الكتالوني، إلى الدوري الأوروبي، بعد احتلاله المركز الثالث، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، برصيد 7 نقاط، ويعتبر الدوري الأوروبي آخر فرصة للبرسا، من أجل العودة إلى منصات التتويج الأوروبية من جديد.

ويصف البعض مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، بأنها مباراة لا بد أن تكون في الدور النهائي، وذلك بعد الأداء المبهر والتحسن الملحوظ، الذي يقدمه كل فريق، مما اعتبره البعض بداية حقيقة، لتحقيق الأمجاد التاريخية الغائبة عن كلا الفريقين.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

تعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، باعتبارها الراعي والناقل الرسمي لبث مباشر جميع مباريات الدوري الأوروبي، وتتيح بث مباشر مباراة برشلونة ضد المان يونايتد عبر شاشتها beIN sports 1 HD premium، ونقدم لكم في الجدول التالي ترددها لمشاهدة مباشرة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد اليوم.

تردد beIN sports 1 HD premium التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 الجودة: HD مشفرة

تشكيل برشلونة ضد مانشستر يونايتد

ينتظر أن يختار تشافي المدير الفني للبرسا، تشكيل برشلونة ضد مانشستر يونايتد، كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أراوخو، كريستينسن، أليس بالدي.

خط الوسط: فرانك كيسيه، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، جافي.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد برشلونة

ينتظر أن يختار تين هاج المدير الفني للمان يونايتد، تشكيل مانشستر يونايتد ضد برشلونة، كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، لوك شاو، تايرل مالاتسيا.

خط الوسط: فريد، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: سانشو، راشفورد، ويجهورت.

كما تحدد موعد مباراة الإياب، بين مانشستر يونايتد وبرشلونة، لتقام يوم الخميس المقبل الموافق 23 من شهر فبراير الجاري، على أن يتم حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي 2022/2023، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.