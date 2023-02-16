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أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

الاقتصاد
اسعار النفط اليوم
اسعار النفط اليوم

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية.

 

و نزلت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أي ما يعادل 0.42 بالمئة، إلى 85.02 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو ما يعادل 0.37 بالمئة، إلى 78.30 دولار للبرميل.

 

وتعرضت الأسعار لضغوط بسبب زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بصورة أكبر من المتوقع. وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن المخزونات ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2021.

 

 

 

وذكرت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بعد تخفيف قيود كوفيد-19.

 

وعلى جانب العرض، تراقب السوق عن كثب إنتاج النفط الروسي.

 

وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن صادرات النفط الروسية تراجعت في يناير كانون الثاني بواقع 160 ألف برميل يوميا فقط عن مستوياتها قبل الحرب في أوكرانيا، لكن نحو مليون برميل يوميا من الإنتاج سيتوقف بنهاية الربع الأول.

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