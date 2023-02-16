مباراة برشلونة اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم Barca | يلا شوت ، أمسية فريدة من نوعها حول مباراة "كامب نو" وبرشلونة ومانشستر يونايتد، البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم، وتستمر بطولة الدوري الأوروبي بمبارياتها الكبيرة والمثيرة، وهذه المرة بإحدى قمم كرة القدم الكلاسيكية، يجمع برشلونة وضيفه مانشستر يونايتد، في ذهاب دور الـ16.

بدأ برشلونة الموسم في دوري أبطال أوروبا، لكنه فشل في تأمين مكان في دور الـ16، وودع دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث في المجموعة التي ضمت بايرن ميونيخ وإنتر وفيكتوريا بلزن.

للعام الثاني على التوالي، يتجه النادي الكتالوني إلى الدوري الأوروبي، ونجح العام الماضي في عبور غلطة سراي في الملحق، ثم توديع بطل المسابقة إينتراخت فرانكفورت، في قلب الكامب نو.

من ناحية أخرى، فشل مانشستر يونايتد في صدارة مجموعته، وخسر المركز الأول أمام ريال سوسيداد، لذلك اضطر إلى خوض المباراة الفاصلة، ولم يكن القدر رحيمًا لفريق إريك تن هاج بوضعه في مواجهة برشلونة..



بشكل عام سواء برشلونة أو مانشستر يونايتد كلاهما في أفضل فترة لهما منذ فترة، برشلونة يتصدر الدوري، ويونايتد يحقق نتائج مميزة وضعه في المركز الثالث، مع وصوله إلى نهائي كأس رابطة المحترفين.

مباراة الذهاب ستقام على ملعب الكامب نو، والذي قد يحمل أفضل ذكرى للنادي الإنجليزي في تاريخه، وتحديدًا في عام 1999، عندما عاد إلى بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا في اللحظات الأخيرة وحقق اللقب.

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موعد مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023

سيلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد يوم الخميس 16 فبراير 2023 في سبوتيفي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023

وكالعادة، سيتم بث مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد على قناة بي إن سبورتس، المذيع الحصري للدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب إعلان الشبكة، سيتم بث المباراة على beIN Sports HD 1 Premium.

كيف مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023؟

متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد عبر الإنترنت ممكن بطريقتين.

الطريقة الأولى هي الاشتراك في تطبيق Todd، والطريقة الثانية هي الاشتراك في خدمة beIN Connect.

معلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023

سيستمتع عشاق كرة القدم بمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد على beIN Sports HD 1 Premium بصوت المعلق الشهير "خليل البلوشي".

في حالة رغبة المتابع في الاستماع إلى المباراة بتعليق باللغة الإنجليزية، يمكنه فعل ذلك بالذهاب إلى قناة beIN Sports HD 1 الإنجليزية.

سيغيب برشلونة عن خدمات قائده الأول، سيرجيو بوسكيتس، بسبب الإصابة، إلى جانب زميله عثمان ديمبيلي، لنفس السبب.

بالإضافة إلى الثنائي، الذي من المتوقع أن ينضم إلى مباراة الإياب بنسبة كبيرة، فإن تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز ستكون كاملة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مانشستر يونايتد

سيواصل تشافي الاعتماد على أسلوب 4-3-3 التكتيكي، مع وجود بيتر شتيجن في المرمى، وثنائي أروجو وكريستنسن في قلب الدفاع.

على الجبهة اليمنى سيكون جول كوندي، وأليخاندرو بالدي على اليسار، وثلاثي دي يونج وكيسي وبيدري في منتصف الملعب.

أما بالنسبة للخط الهجومي، فسيكون من روبرت ليفاندوفسكي في وسط المهاجم الصريح، وخلفه الثنائي جاف ورافينيا.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - فرانك كيسي

خط الهجوم: جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

على عكس برشلونة، يواجه مانشستر يونايتد العديد من الغيابات، لا سيما في منتصف الملعب.

ويغيب الثلاثي دوني فان دي بيك وسكوت مكتوميناي وكريستيان إريكسن عن مباراة برشلونة بسبب الإصابة.

لا يزال موقف أنتوني مارسيال غامضًا حتى هذه اللحظة، ولن يشارك ماسون غرينوود لإيقافه بسبب حالته الشهيرة.

في الآونة الأخيرة، كان تشكيل تين هاج الأكثر شعبية هو 4-2-3-1 ومن المحتمل أن يعتمد عليه كما هو الحال في غيابات خط الوسط.

دافيد دي خيا سيحمي عرين "الشياطين الحمر"، وفي خط الدفاع أمامه سيكون الثنائي رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز، مع آرون بيساكا كظهير أيمن، ومالاسيا في المقدمة اليسرى.

وفي وسط الملعب، الثنائي كاسيميرو وفريد ​​، مع برونو فرنانديز، بقيادة ماركوس راشفورد وجادون سانشو وفوت فيغورست.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام برشلونة

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - رافائيل فاران - ليساندرو مارتينيز - تيرل مالاسيا

خط الوسط: برونو فيرنانديز - كاسيميرو - فريد

خط الهجوم: جادون سانشو - فوت فيجهورست - ماركوس راشفورد