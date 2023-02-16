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بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي: رابط مشاهدة مباراة برشلونة مباشر beIN Sport

الفجر الرياضي
بث مباشر مباراة برشلونة
بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي  : رابط مشاهدة مباراة برشلونة مباشر beIN Sport

بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي  : رابط مشاهدة مباراة برشلونة مباشر beIN Sport

 برشلونة ضد مانشستر يونايتد في قمة الدوري الأوروبي على ملعب« سبوتيفاي كامب نو» في إسبانيا، في ذهاب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد عبر بث مباشر يقدمه «الفجر الرياضي».

يطمح برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، في تخطي عقبة اليونايتد أصعب وأقوى المنافسين له على البطولة هذا الموسم، وفي حالة إقصاءه ستكون مهمة تحقيق اللقب أسهل أمام الفريق الكتالوني.

يواجه على الجانب الأخر طموح اليونايتد بقيادة إيريك تان هاج، في استعادة اسم الشياطين الحُمر في المحافل العالمية، في ظل النتائج الجيدة التي يقدمها هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة، محليًا وأوربيًا.

التقى الفريقان من قبل في 13 مباراة في مختلف البطولات، حقق برشلونة الفوز في 6 مباريات، فيما نجح اليونايتد في خطف 3 انتصارات، وحسم التعادل 4 مباريات.

سجل برشلونة خلال الـ 13 مباراة 24 هدفًا، وتلقت شباكه من اليونايتد 15 هدفًا.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

 

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مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر لحظة بلحظة خلال الأسطر التالية

بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي  : رابط مشاهدة مباراة برشلونة مباشر beIN Sport


يبدأ البث المباشر عن بداية المباراة.

القنوات الناقلة

المباراة القناة الناقلة
برشلونة ضد مانشستر يونايتد beIN Sports 1 HD Premium
 

معلق المباراة

المباراة المعلق
برشلونة ضد مانشستر يونايتد خليل البلوشي
 

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى تير شتيجن
خط الدفاع كوندي – أراوخو – كريستنسن – بالدي
خط الوسط فرانك دي يونج – فرانك كيسيه – بيدري
خط الهجوم جافي – رافينها – ليفاندوسكي
 

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى ديفيد دي خيا
خط الدفاع لوك شاو – فاران – ماجواير – وان بيساكا
خط الوسط كاسيميرو – برونو فيرنانديز – فريد
خط الهجوم سانشو – راشفورد – جارناتشو
 

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