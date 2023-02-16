يلا شوت BARCLONA | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم 16-02-2023 في الدوري الأوروبي

رابط مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي، حيث تكون هذه المباراة ضمن منافسات الدور 16 لعام 2023 التي تقام في ملعب الكامب نو. مع العلم يحتل فريق برشلونة المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا ويسعى للفوز باليوروباليغ أما مانشستر يونايتد يحاول العودة للفوز باللقب ويحتل المركز الثاني في مجموعته. ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية بين هذين الفريقين لذا خصصنا لكم هذا المقال على موقع خليجي لنقدم لكم طرق مشاهدة المباراة، والقنوات الناقلة لها إضافة إلى موعد المباراة بالتحديد.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

بإمكانك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، حيث تعتبر الناقل الحصري لهذه المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يوجد بعض القنوات الناقلة في أوروبا وبقية أنحاء العالم منها:



قناة Sky Sport Calcio 1.

أيضا قناة Sport TV2 Portugal.

قناة M4 Sport HD Hungary.

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تردد القناة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

يمكن عرض تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 1 الرياضية إحدى القنوات الناقلة لدوري أوروبا في الجدول التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز معامل الخطأ

نايل سات 11031 أفقي 27500 5/6.

سهيل سات 11547 عمودي 27500 3/4

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي

إن موعد مبَاراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي يوم الخميس الذي يوافق 2023/2/16 في ملعب سبوتيفاي الكامب نو.

توقيت مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

ستبدأ مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر.

كم باقي على مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي

بقي على مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي الأوقات التالية:

كم باقي على مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

00 يوم و05 ساعة و15 دقيقة و37 ثانية

من اكثر فريق فاز بالدوري الاوروبي؟

إن فريق إشبيلية الإسباني هو الفريق الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الدوري الأوروبي، وذلك برصيد 6 ألقاب.

من هو الهداف التاريخي للدوري الأوروبي؟

إن هداف الدوري الأوروبي التاريخي هو هنريك لارسون.

وهنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على رابط مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي، والقنوات الناقلة وموعد المباراة مع التوقيت وكم باقي على بداية هذه المباراة.