برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 16-02-2023 في قمة الدوري الأوروبي

سيواجه برشلونة مانشستر يونايتد في مباراة كرة قدم مثيرة على ملعب كامب نو الساعة 8:00 مساءً. بطولة الدوري الأوروبي

سيسعى برشلونة للفوز بهامش كبير للوصول إلى ربع النهائي قبل مباراة الإياب في أولد ترافورد ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

بينما يأمل مانشستر يونايتد العودة بنتيجة إيجابية من ملعب برشلونة لتسهيل الأمور على أنفسهم قبل مباراة الإياب، خاصة أنهم يعرفون بالفعل صعوبة المباراة.

يستضيف برشلونة، مانشستر يونايتد مساء اليوم الخميس، في مباراة مثيرة من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2022-2023.

موعد مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

وسيواجه ملعب "كامب نو" برشلونة ومانشستر يونايتد في المباراة الأولى من دور الـ16 لبطولة أوروبا في موسم 2022-2023، في تمام الساعة 8:15 بتوقيت مكة المكرمة و7:45 مساء في القاهرة.

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشر

يذكرنا برشلونة من إسبانيا ومانشستر يونايتد من إنجلترا بدوري أبطال أوروبا، لكن هذه المرة في مكان لا يتناسب مع تاريخهما حيث سيواجهان بعضهما البعض في مباراة الذهاب من التصفيات. خصومات على السعر النهائي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

فشل برشلونة في التأهل إلى المركز الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بينما احتل يونايتد المركز الثاني في مجموعته في الدوري الأوروبي واضطر إلى خوض مباراة تكميلية.

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اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

التقى العملاقان في نهائيات 2009 و2011، وفاز برشلونة في المرتين.

سيسعى برشلونة للفوز بهامش كبير للتقدم إلى ربع النهائي قبل مباراة الإياب في أولد ترافورد ومواصلة سلسلة انتصاراته حديثا.

بينما يأمل مانشستر يونايتد العودة بنتيجة إيجابية من ملعب برشلونة لتيسير الأمور قبل مباراة الإياب، خاصة أنهم يعرفون بالفعل صعوبة المباراة.

بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد كورة لايف

ويتساوى الفريقان في الدوري المحلي، حيث يتقدم برشلونة على غريمه ريال مدريد بفارق 11 نقطة، فيما يتأخر الزائرون بقيادة مدربهم الهولندي الجديد إريك تن هاج بفارق خمس نقاط عن آرسنال المتصدر في المركز الثالث.

بعد الفشل الأوروبي بسبب التحكيم وسوء الحظ والإصابات، يأمل الفريق الكتالوني في تجاوز عقبة مانشستر يونايتد الليلة والفوز بلقب الدوري الأوروبي في النهاية.

تألق برشلونة في المسابقات المحلية هذا الموسم، مشيرًا إلى أنهم يتصدرون الدوري الإسباني، ويفوزون بكأس السوبر الإسباني ولا يزالون ينافسون على كأس الملك، لكن مباراة اليوم مع الشياطين الحمر اختبار حقيقي لفريق تشافي على المستوى الأوروبي، وبرشلونة عليهم أن يظهروا أنهم فريق قوي الليلة، وأنهم عادوا ليهزموا الجميع كما في الماضي.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة ضد مانشستر يونايتد

سيدخل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، إلى هذه المباراة بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: تراستيجن

الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أروجو – أندرياس كريستنسن – جول كوندي.

لاعب وسط: فرانكي دي يونج – الأب – فرانك كيسي

الهجوم: تشافي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد ضد برشلونة

ومن المتوقع أن يبدأ إيريك تين هوغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، هذه المباراة بالتشكيلة التالية.

حارس المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: دييجو دالوت – هاري ماجواير – رافائيل فاران – لوك شو

لاعب وسط: كاسيميرو – فريد

الهجوم: جادون سانشو – برونو فرنانديز – ماركوس راشفورد – فوت وايكرست.

بطاقة مباراة برشلونة Vs مانشستر يونايتد