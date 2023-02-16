بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الخميس | مشاهدة مباراة برشلونة مباشر beIN Sport، مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2022/2023، يترقب عشاق كرة القدم العالمية، وذلك مع بداية مباريات ملحق الدوري الأوروبي، اليوم الخميس.

ضمن متابعات بوابة الفجر ننقل لكم جميع أخبار الكرة العالمية، ونقدم لكم خلال السطور التالية، موعد مباراة برشلونة والمان يونايتد، وتردد القنوات الناقلة للمباراة، والتشكيل المتوقع لكل فريق ورابط المشاهدة.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد مباشر

ياتي فريق مانشستر يونايتد، ضيفا ثقيلا على ملعب الكامب نو، عندما يلتقي بنظيره فريق برشلونة، في ذهاب ملحق الدور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2022/2023، كما تحدد موعد مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد، لتنطلق اليوم في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر وفلسطين، والتاسعة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية وقطر، والعاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الامارات.

وقد تأهل برشلونة، إلى الدوري الأوروبي، بعد احتلاله المركز الثالث، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، برصيد 7 نقاط، ويعتبر الدوري الأوروبي آخر فرصة للبرسا، من أجل العودة إلى منصات التتويج الأوروبية من جديد.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

ويصف البعض مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، بأنها مباراة لا بد أن تكون في الدور النهائي، وذلك بعد الأداء المبهر والتحسن الملحوظ، الذي يقدمه كل فريق، مما اعتبره البعض بداية حقيقة، لتحقيق الأمجاد التاريخية الغائبة عن كلا الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

تعد مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد، باعتبارها الراعي والناقل الرسمي لبث مباشر جميع مباريات الدوري الأوروبي، وتتيح بث مباشر مباراة برشلونة ضد المان يونايتد عبر شاشتها beIN sports 1 HD premium، ونقدم لكم في الجدول التالي ترددها لمشاهدة مباشرة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد اليوم.

تردد beIN sports 1 HD premium

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

الجودة: HD

مشفرة

تشكيل برشلونة ضد مانشستر يونايتد

ينتظر أن يختار تشافي المدير الفني للبرسا، تشكيل برشلونة ضد مانشستر يونايتد، كالتالي:

يتولى حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

وفي خط الدفاع: كوندي، رونالد أراوخو، كريستينسن، أليس بالدي.

ويتمركز بخط الوسط: فرانك كيسيه، فرينكي دي يونج، بيدري.

ويقود خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، جافي.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد برشلونة

ينتظر أن يختار تين هاج المدير الفني للمان يونايتد، تشكيل مانشستر يونايتد ضد برشلونة، كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، لوك شاو، تايرل مالاتسيا.

خط الوسط: فريد، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: سانشو، راشفورد، ويجهورت.

كما تحدد موعد مباراة الإياب، بين مانشستر يونايتد وبرشلونة، لتقام يوم الخميس القادم الموافق 23 من شهر فبراير الحالي، على أن يتم حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي 2022/2023، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.