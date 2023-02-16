يلا شوت Barca | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم Youtube | مباراة برشلونة اليوم

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البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الخميس | شاهد مباراة برشلونة مباشرة على beIN Sport، مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2022/2023، والتي يتطلع إليها مشجعو كرة القدم الدوليون، حيث تنطلق اليوم الخميس مباريات ملحق الدوري الأوروبي.

في إطار متابعة الوكالة، ننقل جميع آخر أخبار كرة القدم العالمية، ونعرض في السطور التالية موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، تردد القنوات الناقلة للمباراة المنتظرة، وتشكيل جميع المعدات وصلة لعرضها.

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر

يصل فريق مانشستر يونايتد كضيف كبير على ملعب الكامب نو، عندما يواجه نظيره برشلونة، في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2022/2023، وموعد مباراة برشلونة. ضد مانشستر يونايتد. ومن المقرر أيضًا أن تنطلق اليوم الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، من الساعة 9:00 صباحًا حتى الربع عصرًا بتوقيت السعودية وقطر، ومن الساعة 10:00 إلى الربع عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. توقيت الإمارات.

تأهل برشلونة للدوري الأوروبي، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، برصيد 7 نقاط، والدوري الأوروبي هو آخر فرصة لبرشلونة للعودة إلى المنصات الأوروبية.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

البعض يسمي مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد المباراة التي يجب أن تكون في الجولة الأخيرة، بعد الأداء الرائع والتحسن الملحوظ الذي حققه كل فريق، والذي اعتبره البعض بداية حقيقية لتحقيق الأمجاد التاريخية الغائبة عن الفريقين.

القنوات التي تبث مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

قناة مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية هي القناة التي تبث مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، حيث أنها الراعي والمذيع الرسمي للبث المباشر لجميع مباريات الدوري الأوروبي، وتسمح بالبث المباشر لمباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد. من خلال شاشة beIN sports 1 premium HD ونقدم لكم في الجدول التالي ترددكم لمشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد على الهواء مباشرة اليوم.

تردد قنوات beIN sports 1 HD premium

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

الجودة: HD

مشفر

برشلونة ضد مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يختار تشافي، مدرب برشلونة، تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد، على النحو التالي:

حارس المرمى: أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: كوندي، رونالد أروجو، كريستنسن، أليس بالدي.

وهو متجه في وسط الميدان: فرانك كيسي، فرينكي دي يونغ، بيدري.

قيادة خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، جاف.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برشلونة

ومن المتوقع أن يختار تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برشلونة، على النحو التالي:

حارس المرمى: دي خيا.

المدافعون: ديوغو دالوت، هاري ماجواير، لوك شو، تيريل مالازيا.

خط الوسط: فريد، كاسيميرو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: سانشو، راشفورد، ويغورت.

كما تم تحديد موعد مباراة الإياب، بين مانشستر يونايتد وبرشلونة، ليوم الخميس المقبل، الموافق 23 فبراير، على أن يتم تحديد التصنيف بالسعر النهائي للدوري الأوروبي 2022/2023 بمجموع اثنين من المباريات على أرضه وخارجها.