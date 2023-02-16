عاجل.. في لبنان بيع وشراء السلع بالدولار

قال أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، إن حكومة تصريف الأعمال قررت السماح بتسعير السلع بالدولار، وذالك وفقا لسعر صرف العملة الأجنبية الرائج في السوق وقت عمليات البيع والشراء.

وأضاف الوزير، أن الخبز من السلع المستثناه من القرار، وأن الحكومة أتاحت مهلة حتى الأربعاء المقبل لتطبيق الآلية الجديد لضبط الأسعار؟

جاءت تصريحات الوزير اللبناني عقب اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء لبحث الأوضاع النقدية والمعالجات المطلوبة، في الوقت التى واصلت فيه أسعار الليرة اللبنانية تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس 16 فبراير 2023، لتهبط إلى مستويات جديدة متدنية الأعلى في تاريخها تحت ضغوط من نقص العملة الأجنبية بالبلاد، في ظل أزمة سياسية طاحنة أثرت سلبًا على الاقتصاد اللبناني، وأدت إلى إعلان بعض المصارف إضرابها وعدم قدرة المودعين على صرف أموالهم.

وهبطت أسعار صرف الليرة اللبنانية، في السوق السوداء اليوم تتراوح بين مستويات 79 ألف ليرة لبنانية لكل دولار و80 ألف ليرة لكل دولار أمريكي.

بينما سجل سعر صرف الدولار على منصة صريفة التابعة للبنك المركزي اللبناني نحو 43.600 ألف ليرة لكل دولار، في الوقت الذي سجل سعر الصرف الرسمي عبر موقعه الالكتروني نحو 15 ألف ليرة لكل دولار.

وقام عشرات المحتجين في لبنان بتحطيم فروعا لبنوك تجارية في حي بالعاصمة بيروت يوم الخميس وأضرموا فيها النار كما قطعوا بعض الطرق اعتراضا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب والقائمة منذ سنوات إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.