بث مباشر مباراة برشلونة beIN Sport | مشاهدة مباراة برشلونة و ومانشستر يونايتد اليوم الخميس لايف

بث مباشر مباراة برشلونة beIN Sport | مشاهدة مباراة برشلونة وومانشستر يونايتد اليوم الخميس لايف ، يستضيف نادي برشلونة الإسباني نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي في المباراة التي تجمع الفريق مساء اليوم الخميس 16-2-2023 على أرض ملعب كامب نو ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي يوروبا ليج.

بث مباشر لأحداث مباراة برشلونة ضد مان يونايتد في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 16 فبراير لحظة بلحظة

*يبدأ بث برشلونة ضد مان يونايتد فور انطلاقها.

أبرز أهداف برشلونة ضد مانشستر يونايتد قبل مباراة اليوم



موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 16-2-2023

ينطلق لقاء برشلونة ضد مان يونايتد في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة - مصر، 8.45 بتوقيت مكة المكرمة - السعودية، 9.45 بتوقيت دبي - أبوظبي - الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد مان يونايتد في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 16-2-2023

مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبية، وتخصص قناة بي إن سبورت beIN Sports 1HD Premium لنقل أحداث مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الخميس 16 فبراير.

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قائمة برشلونة ضد مانشستر يونايتد اليوم

حراسة المرمى

مارك تير شتيجن – إيناكي بينا – أرناو تيناس

الدفاع

رونالد أروخو، جوليس كوندي، كريستنسن، إريك جارسيا، جوردي ألبا، كاسادو، أليكس بالدي، ماركوس ألونسو.

الوسط

فرينكي دي يونج، فرانك كيسيه، جافي، بيدري، سيرجي روبيرتو، بابلو توريه.

الهجوم

فيران توريس، أنسو فاتي، رافينها، ألاركون، ليفاندوفسكي.

قائمة مانشستر يونايتد ضد برشلونة اليوم

حراسة المرمى

ديفيد دي خيا، توم هيتون، جاك بوتلاند.

الدفاع

فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، تيريل مالاسيا، رافائيل فاران، ديوجو دالوت، لوك شو، آرون وان بيساكا، براندون ويليامز.

الوسط

برونو فرنانديز، فريد، كاسيميرو، فاكوندو بيليستري، زيدان إقبال، كوبي ماينو.

الهجوم

ماركوس راشفورد، جادون سانشو، فوتر فيجهورست، أنتوني إيلانجا وألكسندر جريناتشو.

بطاقة مباراة برشلونة ضد مان يونايتد اليوم

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

برشلونة ضد مان يونايتد

الخميس 16 فبراير 2023،

7.45 مصر، 8.45 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

كامب نو