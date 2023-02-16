يلا شوت برشلونة اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد لايف اليوم في الدوري الاوروبي، تواصل بطولة الدوري الأوروبي مبارياتها الكبيرة والمثيرة، هذه المرة بواحدة من قمم كرة القدم الكلاسيكية، تجمع بين برشلونة وضيفه مانشستر يونايتد، في ذهاب ملحق دور الـ16.

برشلونة بدأ الموسم في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه فشل في حجز مكانة بدور الـ16 وودع من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث في المجموعة التي ضمت بايرن ميونخ وإنتر وفيكتوريا بلزن.

للعام الثاني على التوالي يذهب النادي الكتالوني إلى الدوري الأوروبي، وفي العام الماضي نجح في عبور جلطة سراي في الملحق، ثم ودّع أمام بطل المسابقة آينتراخت فرانكفورت في قلب كامب نو.

على الجانب الآخر، فشل مانشستر يونايتد في تصدر مجموعته، وفقد المركز الأول لريال سوسيداد، ليصبح لزامًا عليه خوض الملحق، ولم يكن القدر رحيمًا بكتيبة إيريك تن هاج بوضعها في وجه برشلونة.

بشكلٍ عام، سواءً برشلونة أو مانشستر يونايتد، كلاهما في أفضل فتراتهما منذ مدة، برشلونة يتصدر الليجا، ويونايتد يحقق نتائج مميزة تضعه في المركز الثالث، مع بلوغه نهائي كأس الرابطة المحترفة.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب كامب نو الذي ربما يحمل أفضل ذكرى للنادي الإنجليزي في تاريخه، بالتحديد عام 1999 عند العودة أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا باللحظات الأخيرة والتتويج باللقب.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023

يلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد يوم الخميس الموافق 16 فبراير/ شباط 2023، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023؟

كالعادة، ستأتي مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد عبر قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمجريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب إعلان الشبكة، فإن المباراة تُبث على قناة beIN Sports HD 1 Premium.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023؟

متابعة البث المباشر بالفيديو لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد عبر الإنترنت، ممكنة من خلال طريقتين.

الطريقة الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والطريقة الثانية هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

من معلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023؟

سيستمتع عشاق كرة القدم بمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium بصوت المعلق الشهير "خليل البلوشي".

وفي حالة أن أراد المتابع الاستماع إلى المباراة بتعليق إنجليزي، فيمكنه ذلك من خلال الانتقال إلى قناة beIN Sports HD 1 English.

ما هي غيابات برشلونة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023؟

سيفتقد برشلونة لخدمات قائده الأول سيرجيو بوسكيتس بسبب الإصابة، بجانب زميله عثمان ديمبلي للسبب نفسه.

وعدا الثنائي، والمتوقع لحاقهما بمباراة الإياب بنسبة كبيرة، ستكون كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز مكتملة الصفوف.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مانشستر يونايتد

سيواصل تشافي الاعتماد على النهج التكتيكي 4-3-3، بتير شتيجن في حراسة المرمى، والثنائي أراوخو وكريستنسن في قلب الدفاع.

على الجبهة اليُمنى سيتواجد جول كوندي، وأليخاندرو بالدي يسارًا، مع ثلاثية دي يونج وكيسي وبيدري في منتصف الملعب.

أما خط الهجوم، سيتكون من روبرت ليفاندوفسكي في مركز المهاجم الصريح، ومن خلفه الثنائي جافي ورافينيا.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - فرانك كيسي

خط الهجوم: جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

ما غيابات مانشستر يونايتد أمام برشلونة في الدوري الأوروبي 2023؟

على عكس برشلونة، يواجه مانشستر يونايتد العديد من الغيابات، وبالتحديد في منتصف الملعب.

الثلاثي دوني فان دي بيك وسكوت ماكتوميناي وكريستيان إريكسن خارج مباراة برشلونة بسبب الإصابة.

موقف أنتوني مارسيال لا يزال مبهمًا حتى اللحظة، أما ماسون جرينوود فلن يشارك لإيقافه بسبب قضيته الشهيرة.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام برشلونة

في الآونة الأخيرة كانت طريقة تن هاج الأكثر رواجًا هي 4-2-3-1 وعلى الأرجح سيعتمد عليها كما هي في ظل غيابات منتصف الميدان.

دافيد دي خيا من سيحمي عرين "الشياطين الحمر" وفي خط الدفاع أمامه سيتواجد الثنائي رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز، مع آرون بيساكا كظهير أيمن، ومالاسيا في الجبهة اليُسرى.

وفي منتصف الملعب الثنائي كاسيميرو وفريد، مع برونو فيرنانديز، على أن يقود خط الهجوم ماركوس راشفورد وجادون سانشو وفوت فيجهورست.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام برشلونة

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - رافائيل فاران - ليساندرو مارتينيز - تيرل مالاسيا

خط الوسط: برونو فيرنانديز - كاسيميرو - فريد

خط الهجوم: جادون سانشو - فوت فيجهورست - ماركوس راشفورد

ما هو تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد؟

التقى برشلونة مع مانشستر يونايتد في 13 مواجهة سابقة، الأفضلية خلالها تبدو واضحة للغاية للنادي الكتالوني.

فاز البارسا في 6 مباريات، مقابل 4 تعادلات، فيما كان الفوز من نصيب مان يونايتد في 3 مباريات.

تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد