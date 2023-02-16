يلا شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة ستار رابط ماتش Barcelona NOW اونلاين

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر دون تقطيع KOOORA GOAL كورة ستار رابط ماتش Barcelona NOW اونلاين، يستضيف نادي برشلونة على ملعب كامب نو نادي مانشستر يونايتد في قمة من العيار الثقيل ضمن منافسات ملحق دور

الـ16 في الدوري الأوروبي 2023.

تحول برشلونة للبطولة الثانية في اليويفا بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، وسيسعى لمصالحة الجمهور والفوز باليوروباليغ.

على الجانب الآخر، يحاول مانشستر يونايتد العودة للفوز بالألقاب منذ سنوات، وستكون فرصته في الدوري الأوروبي الأفضل بالتأكيد، رغم المستوى المتذبذب الذي يقدمه والذي تسبب في احتلاله المركز الثاني في مجموعته.

متى مباراة برشلونة ومانشستريونايتد في الدوري الأوروبي 2023؟

تقام مباراة برشلونة ومانشستريونايتد في مباراة الذهاب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2022-23، يوم الخميس 16 فبراير 2023.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وتنطلق صافرة البداية في السابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، الثامنة خمسة وأربعون بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد؟

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية هي الناقل الحصري للبطولات الأوروبية سواء للأندية أو للمنتخبات في الشرق الأوسط والوطن العربي من المحيط للخليج.

وستخصص لبث مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد؟

يمكن للجماهير العربية متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الأوروبي 2022-23 عبر الإنترنت من خلال خدمتين، الأولى هي "بي إن كونكت" الخاصة بالمجموعة القطرية.

أمّا الثانية فهي خدمة "TOD"، والتي تنقل جميع مباريات البطولات الحصرية في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، سواءً دوري الأبطال أو غيرها من المسابقات.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - مانشستر يونايتد الخميس 16 فبراير 2023

7:45 مصر، 8:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium كامب نو

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد؟

توجد قنوات بي إن سبورتس الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات، وتردداتها كالتالي..

تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 على سهيل سات