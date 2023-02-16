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مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر كورة لايف yalla shoot مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف فريق برشلونة نظيره مانشستر يونايتد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2022-2023.

قائمة مانشستر يونايتد الإنجليزي شهدت استبعاد 5 لاعبين عن الرحلة الحالية للفريق والتي تضم أنتوني مارسيال، أنتوني، سكوت مكتوميناي، مارسيل سابيتزر، وليساندرو مارتينيز.

بينما شهدت قائمة برشلونة ضد مان يونايتد، غياب الثنائي سيرجيو بوسكيتس والفرنسي عثمان ديميبلي بسبب الإصابة.

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تنطلق مباراة برشلونة أمام مان يونايتد في تمام الساعة الثامنة والربع ودقيقة الثامنة بتوقيت القاهرة، والربع التاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، فيما تبث قناة bein sports المباراة عبر تردد القناة المشفرة، حيث أعلنت عن نقل القناة. المباراة عبر تردد قناة bein sports 1 hd Premier، يمكنكم مشاهدة المباراة بتعليق المعلق الكبير خليل البلوشي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعيين ماوريتسيو مارياني حكمًا للمباراة. إذا لم يكن لديك اشتراك بي ان سبورت، يمكنك متابعة المباراة من خلال القنوات التالية.

 

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