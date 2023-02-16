مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW BARCLONA رابط برشلونة beIN SPORTS مباشر جودة متعددة NOW

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW BARCLONA رابط برشلونة beIN SPORTS مباشر جودة متعددة NOW

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW BARCLONA رابط برشلونة beIN SPORTS مباشر جودة متعددة NO ، مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023، والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2023.

ويدخل نادي برشلونة الإسباني بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز مواجهة قوية أمام نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الخميس الموافق يوم 16-2-2023، فى تمام الساعة السابعة و45 دقيقة ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة الدوري الأولاروبي 2023.

ويستعرض لكم « الفجر الرياضي» خلال السطور التالية موعد مباراة برشلونة ومانشستر يوناتيد فى الدوري الاوروبي 2023، والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يوناتيد فى الدورى الأوروبي 2023، والتشكيل المتوقع للنادي برشلونة ومانشستر يونايتد فى مباراة اليوم.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايند فى الدوري الأوروبي 2023

تنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2023، مساء اليوم الخميس الموافق يوم 16-2-2023 فى تمام الساعة السابعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة والثامنة و45 دقيقة بتوقيت السعودية والكويت، على أرضية ملعب سبوتفاي كامب نو معقل الفريق الكاتلوني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد فى الدوري الأوروبي 2023

برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

أعلنت مجموعة قنوات « بي إن سبورت »عن نقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2023.

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اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد فى الدوري الأوروبي 2023

ستنقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2023، عبر قناة بي إن سبورت 1، الناقل الحصري الوحيد لمباريات الدوري الاوروبي.

تردد قناة بي أن سبورت الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد فى الدوري الأوروبي 2023

- صورة أرشيفية

معامل تصحيح الخطأ

معدل الترميز

معامل الاستقطاب

التردد

4/3

27500

عمودي

11547

التشكيل المتوقع للنادي برشلونة الإسباني أمام مانشستر يونايتد فى الدوري الأوروبي 2023

من المتوقع أن يدخل نادي برشلونة الإسباني مباراة اليوم أمام نظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2023 بالتشكيل الأتي:

- حراسة المري: مارك أندريه تير شتيجن

- خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – جول كوندي

- خط الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري - فرانك كيسييه

- الهجوم: جافي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام برشلونة فى بطولة الدوري الأوروبي 2023

من المتوقع أن يدخل نادي مانشستر يونايتد مباراة اليوم أمام نظيره برشلونة ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2023 بالتشكيل الأتي:

- فى حراسة المرمي: دافيد دي خيا

- فى خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - لوك شاو كاسيميرو - فريد

- فى الوسط: جادون سانشو - برونو فيرنانديش - ماركوس راشفورد

- فى الهجوم: فاوت فيخورست